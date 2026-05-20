Raúl Castro, ex presidente de Cuba. Foto: EFE

Raúl Castro y otras cinco personas fueron acusadas formalmente por el derribo de dos aviones de la organización de exiliados cubanos Hermanos al Rescate, en 1996, que resultó en la muerte de cuatro personas.

Los cargos penales federales contra el hermano del fallecido líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, representan una escalada en la campaña de presión del gobierno de Donald Trump contra La Habana.

Raúl Castro fue presidente de Cuba de 2008 a 2018 y máximo dirigente del Partido Comunista del país de 2011 a 2021. En el momento del incidente, se desempeñaba como ministro de Defensa.

Raúl Castro

Castro fue acusado por el Departamento de Justicia en Miami de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y dos cargos de destrucción de aeronaves.

Entre los demás acusados ​​se encuentran los aviadores presuntamente involucrados Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, quienes fueron acusados ​​de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses

“Durante casi 30 años, las familias de cuatro estadounidenses asesinados han esperado justicia”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche en una conferencia de prensa en Miami el miércoles. “Mi mensaje hoy es claro: Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan ni olvidarán a sus ciudadanos”.

Donald Trump y su abogado Todd Blanche. Foto: Reuters.

Además de Blanche, participaron de la acusación penal el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones; el subdirector del FBI, Christopher G. Raia; la senadora estadounidense Ashley Moody y el fiscal general de Florida, James Uthmeier

Aviones de Hermanos al Rescate derribados

Los cargos contra Castro se centran en un incidente el 24 de febrero de 1996 en el que aviones de combate cubano MiG-29 derribaron dos avionetas Cessna operadas por Hermanos al Rescate, un grupo de exiliados que buscaba a cubanos que intentaban huir de la isla en balsas. Cuatro personas a bordo de las avionetas murieron: los ciudadanos estadounidenses Armando Alejandre Jr., Carlos Costa y Mario de la Peña, y el residente permanente Pablo Morales.

La Organización de Aviación Civil Internacional de las Naciones Unidas determinó que los aviones volaban fuera del espacio aéreo cubano cuando fueron derribados, lo cual Cuba niega. La organización también afirmó que las autoridades cubanas no hicieron ningún intento por interceptar los aviones por otros medios, como contactarlos por radio o guiarlos fuera de la zona.

Acusación contra Raúl Castro por el derribo de aviones en 1996. Foto: EFE

La Organización de los Estados Americanos alegó que Cuba había violado el derecho internacional, y el entonces presidente Bill Clinton lo condenó “en los términos más enérgicos posibles”. El Congreso estadounidense reaccionó endureciendo las sanciones estadounidenses contra Cuba.

El gobierno cubano negó haber cometido irregularidad alguna, insistiendo en que los aviones habían entrado en el espacio aéreo cubano. Cuba acusó a los miembros de Hermanos al Rescate de violar repetidamente el espacio aéreo cubano para lanzar panfletos y afirmó que el grupo había planeado sabotear la infraestructura cubana.

Al respecto, la máxima diplomática cubana, Lianys Torres Rivera, publicó en las redes sociales un enlace a los documentos desclasificados de la FAA de 1996 en los que funcionarios estadounidenses preveían un “escenario catastrófico en el que, algún día, los cubanos derribarían uno de estos aviones y la FAA más vale que tenga todo preparado”.

En una entrevista de 1996 con Dan Rather, presentador de “CBS Evening News”, el entonces presidente cubano Fidel Castro reconoció haber emitido “órdenes generales” para impedir que los aviones invadieran el territorio nacional.