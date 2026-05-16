Israel atacó el sur del Líbano pese al alto el fuego. Foto: REUTERS

Israel atacó el sur del Líbano este sábado, apenas un día después de que ambos acordaran extender su alto el fuego 45 días más tras una nueva ronda de diálogo en Washington.

“La zona que rodea el cruce de Srobbin (sur del Líbano) fue objeto de bombardeos de artillería hostiles, que dejaron un mártir (muerto) y un herido”, indicó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), que agregó que hubo más ataques israelíes contra la región de Bint Jbeil y de Tiro, ambas también en el sur.

Precisamente en la ciudad de Tiro, una acción israelí tuvo como objetivo una vivienda, lo que provocó un número indeterminado de heridos, según la ANN, que no ofreció más detalles.

A lo largo de esta jornada, el grupo chií libanés Hezbollah reivindicó un ataque con drones contra las tropas israelíes en la ciudad libanesa de Khiam, ocupada actualmente por Israel en el marco de su invasión en el sur del país mediterráneo.

Según los últimos datos difundidos por el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano (parte del Ministerio de Salud Pública), desde el inicio de las hostilidades el pasado 2 de marzo murieron en el Líbano 2.951 personas y otras 8.988 resultaron heridas.

De esta forma, se contabilizaron 18 fallecidos y 124 heridos más en las últimas 24 horas, cuando Israel y el Líbano acordaron una extensión de 45 días más del alto el fuego tras una nueva ronda de conversaciones en Washington, que ejerce como mediador.

Alto el fuego en el Líbano

Ayer, representantes de Israel y del Líbano -sin presencia de Hezbollah- acordaron en Washington extender por 45 días el alto el fuego declarado el pasado 16 de abril, anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos, que ejerce de mediador.

Según detalló el portavoz Departamento de Estado de EEUU, Tommy Piggott, las delegaciones de ambos países volverán a verse las caras los días 2 y 3 de junio para intentar avanzar en una solución definitiva mientras el cese de hostilidades se mantenga vigente bajo el nuevo plazo.

Israel atacó el sur del Líbano pese al alto el fuego. Foto: REUTERS

El primer ministro libanés apuntó contra Hezbollah

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, llamó el viernes a dejar de lado los actos “temerarios” en favor de intereses extranjeros, en una crítica a Hezbollah, coincidiendo con la ronda de diálogo con Israel.

“Suficiente con las aventuras temerarias al servicio de proyectos e intereses extranjeros, la última de las cuales es una guerra que no elegimos sino que nos fue impuesta y que ha llevado a que Israel ocupe 68 pueblos, aldeas y lugares”, dijo el dirigente en un discurso durante un evento.

En esta línea, consideró un insulto a la inteligencia que algunos califiquen de “victorias” una situación que trajo muerte, destrucción y desplazamientos forzosos.

Según el primer ministro, la permanencia del Estado libanés requiere que solo las instituciones oficiales tengan capacidad de decisión, que todas las armas estén en manos del Ejército y que nadie esté por encima de la ley.