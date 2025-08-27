Tensión en el Caribe: Estados Unidos difundió imágenes de sus barcos de guerra, cerca de la costa de Venezuela

Caracas exigió en Naciones Unidas “el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe”.

Los barcos de guerra de Estados Unidos, cerca de Venezuela. Foto: US Navy.

El Ejército de Estados Unidos hizo públicas fotografías de infantes de marina realizando ejercicios con fusiles en uno de los buques que fueron enviados al océano Atlántico cerca de Venezuela.

Más de 4.000 militares, entre ellos unos 2.000 marines, además de aviones, barcos y lanzamisiles, fueron movilizados por la Administración de Donald Trump para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe con el objetivo de combatir a los carteles del narcotráfico, aunque la Casa Blanca aún no confirma los motivos de la movilización.

Marines estadounidenses, asignados a la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines. Foto: US Navy.

El movimiento responde a una orden ejecutiva de Trump que autoriza el uso de recursos militares para combatir a cárteles de droga considerados “terroristas”, como el venezolano Tren de Aragua y el Cartel de los Soles, al que el propio Trump vinculó con Maduro.

Los buques de transporte anfibio USS San Antonio y USS Fort Lauderdale, así como los destructores USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson son parte del despliegue frente a las costas venezolanas.

Marinos del USS Iwo Jima (LHD 7) cargan un lanzamisiles con plataforma rodante. Foto: US Navy.

En el paquete de fotografías se observa a militares operando aeronaves, revisando la maquinaria de los buques y realizando simulación de otras maniobras. Es más, en una de las imágenes publicadas por el servicio audiovisual de la Defensa se observa a dos integrantes de los marines apuntando con dos rifles durante una simulación en la cubierta del navío de ataque anfibio USS Iwo Jima, diseñado para transportar helicópteros, aviones de vigilancia costera, lanchas y vehículos de asalto.

La respuesta de Venezuela a la presencia de buques de guerra estadounidenses cerca de sus costas

En paralelo, el gobierno venezolano anunció que patrullará sus aguas territoriales con drones y buques de la Armada. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, comunicó en redes sociales el inicio de un “despliegue importante de drones con distintas misiones” y “recorridos fluviales con infantería de Marina” en el noroeste del país.

Además, detalló que habrá “patrullas navales en el lago de Maracaibo, en el golfo de Venezuela y buques de mayor porte más al norte” en las aguas territoriales venezolanas.

Estados Unidos se acerca a las costas de Venezuela. Foto: US Navy.

Las autoridades venezolanas también informaron la movilización de 15.000 efectivos a la frontera con Colombia para operaciones antidrogas y Maduro aseguró que Venezuela cuenta con 4,5 millones de reservistas para enfrentar cualquier amenaza, aunque especialistas ponen en duda esa cifra.