Israel avanza sobre la Ciudad de Gaza y la declaró como “zona de combate peligrosa”

Lo aseguró el portavoz militar israelí, Avichay Adraee. Además, se confirmó que detuvo las pausas humanitarias

Conflicto en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

Israel confirmó que inició las operaciones preliminares y las etapas iniciales del ataque contra la Ciudad de Gaza, y que está operando con gran intensidad en las afueras de la ciudad.

En un mensaje de video publicado en su cuenta de X, el portavoz militar israelí, Avichay Adraee, afirmó que el ejército intensificará sus ataques y no dudará hasta recuperar a todos los rehenes y desmantelar a Hamas.

Además, las Fuerzas de Defensa de Israel anunciaron en un comunicado que la pausa humanitaria diaria de 10 horas en la Ciudad de Gaza queda cancelada, y agregaron que la ciudad constituye a partir de ahora una “zona de combate peligrosa”.

Conflicto en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

La pausa, coordinada por las Naciones Unidas y organizaciones internacionales de ayuda, abarcó las tres zonas de la Franja de Gaza: Ciudad de Gaza, Al Mawasi y Deir al-Balah, y tenía como objetivo facilitar la entrega de asistencia humanitaria a los residentes.

Conflicto en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

A pesar de la oposición internacional, el ejército israelí anunció recientemente que estaba preparando una operación para tomar el control de la ciudad.