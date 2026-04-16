Israel bombardeó 70 objetivos de Hezbollah en un minuto. Foto: Captura

El Ejército israelí intensificó este jueves sus ataques contra la zona de Bint Jbeil, en el sur del Líbano. Según un comunicado castrense, los ataques en el pueblo de Bint Jbeil continúan, con soldados de las unidades Egoz y Yahalom y la destrucción de “70 infraestructuras en tan solo un minuto” asociadas con Hezbollah.

Los principales enfrentamientos entre Israel y la milicia chií libanesa se están produciendo estos días en Bint Jbeil, el segundo municipio más grande de la gobernación sureña de Nabatiye, de aproximadamente 30.000 habitantes.

Israel bombardeó 70 objetivos de Hezbollah en un minuto. Video: FDI/REUTERS

Allí, las fuerzas israelíes siguen demoliendo viviendas, según publicó la agencia oficial de noticias libanesa (NNA), además de atacar el campamento de refugiados palestinos Borj El Chmali (sur de Beirut) y bombardear la ciudad de Tebnine (sur), provocando daños graves a su hospital.

Por su parte, el grupo chií Hezbollah -citado por NNA- reivindicó siete nuevos ataques contra posiciones militares israelíes como cuarteles, bases logísticas y radares en el norte del país.

Estos ataques se producen tras seis semanas de enfrentamientos en territorio libanés, que dejaron más de 2.000 muertos y más de un millón de desplazados, en una nueva guerra que el Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica por el lanzamiento de cohetes de la milicia chií el pasado 2 de marzo en apoyo a Irán.

Ataque de Israel sobre el Líbano. Foto: EFE

Alto el fuego en el Líbano por 10 días

Israel y el Líbano acordaron un alto el fuego por 10 días, según lo anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes han acordado que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST”, escribió en Truth Social.

El estadounidense anunció en un segundo mensaje que invitará a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca “para las primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo”, sin ofrecer de momento una fecha concreta para el encuentro.

En su publicación, Trump recordó el diálogo bilateral sostenido en Washington el pasado martes entre Israel y el Líbano, que “se reunieron por primera vez en 34 años con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio”.

“He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan ‘Razin’ Caine”, para que trabajen con Israel y el Líbano a fin de lograr una PAZ duradera“, indicó en Truth Social.

Según Trump, “ha sido un honor” el “haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima”.