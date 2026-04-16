El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, muestra un mapa durante su discurso en la 79.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) que muestra Cisjordania y Gaza como "Israel". Foto: Anadolu via Reuters Connect

Mientras Israel sigue firme en su avanzada bélica en Medio Oriente -hoy Estados Unidos anunció un alto el fuego con el Líbano- y se acerca cada vez más a Washington, el plan latente de un “Gran Israel”, que contempla un territorio mucho más amplio que el reconocido actualmente por el derecho internacional, cobra más vigencia que nunca.

Y es que la ambición del primer ministro Benjamin Netanyahu -y de algunos extremistas, como Daniela Waiss- es tener derecho pleno sobre lo que en la Biblia figura como la “tierra prometida” por Dios a Abraham y a sus descendientes: el territorio que corresponde aproximadamente a lo que hoy es Israel, Palestina, partes de Jordania, Líbano y Siria.

En los textos bíblicos los límites se describen de forma más amplia y simbólica, a veces “desde el río de Egipto hasta el río Éufrates”. En los últimos meses, artículos de DW, BBC, El País y otros medios recogen las opiniones de influyentes israelíes sobre este tema.

“Esta es la promesa de Dios a los patriarcas de la nación judía”, ha sostenido Weiss en referencia al Medio Oriente. Estas palabras, que ella sostiene desde hace más de una década, tienen hoy más influencia que nunca en el Gobierno israelí, especialmente en el contexto de la guerra que se libra desde octubre de 2023.

Muestra de esto es, por un lado, la presentación pública, en marzo de 2023, del ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich, detrás de un atril cubierto con un mapa de “Gran Israel”. El mapa no solo incluía como territorio israelí las zonas actualmente ocupadas por Israel, sino también al país vecino Jordania. El mismo ministro declaró un año después al canal franco-alemán ARTE que el “futuro de Jerusalén” era “extenderse hasta Damasco”.

Pero incluso el propio Netanyahu se ha pronunciado en varias ocasiones sobre este concepto: en septiembre de 2024 presentó sus planes para “el día después de la guerra en Gaza” y mostró un mapa en el que Cisjordania aparecía completamente anexada.

El Primer Ministro dijo también, en agosto de 2025, que se sentía “muy cercano” a la visión de “Gran Israel”, recoge DW. Y ante el pedido de aclaraciones de Egipto y Jordania, recibió apoyo de Estados Unidos. En febrero de este año, el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, dijo al presentador Tucker Carlson que sería “correcto” que Israel tomara el control de todo Medio Oriente, tal como se promete en la Biblia.

Cómo sería el mapa del “Gran Israel”, el sueño expansionista