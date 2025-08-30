Asesinaron a balazos en Leópolis a Andriy Parubiy, ex presidente del parlamento de Ucrania
Andriy Parubiy, ex presidente del Parlamento ucraniano, fue asesinado en Leópolis en un atentado a tiros.
“El ministro de Interior Ihor Klimenko y el fiscal general Ruslan Kravchenko me han informado del horrible asesinato de Leópolis, Andriy Parubiy ha sido asesinado. Mis condolencias a su familia”, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
“Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino”, agregó.
Según la policía, la víctima murió en el lugar de los hechos a causa de sus heridas. Por el momento, se hacen esfuerzos por averiguar quién fue el autor material del asesinato.
Su carrera política
En 2004, Parubi participó activamente en la Revolución Naranja.
En 2007 fue elegido por primer vez diputado, por el bloque Nuestra Ucrania - Autodefensa del Pueblo.
En 2016, se convirtió en el presidente del Parlamento.