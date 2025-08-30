Asesinaron a balazos en Leópolis a Andriy Parubiy, ex presidente del parlamento de Ucrania

La noticia fue confirmada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Se investigan las causas del ataque.

Andriy Parubiy, diputado ucraniano asesinado. Foto: REUTERS

Andriy Parubiy, ex presidente del Parlamento ucraniano, fue asesinado en Leópolis en un atentado a tiros.

“El ministro de Interior Ihor Klimenko y el fiscal general Ruslan Kravchenko me han informado del horrible asesinato de Leópolis, Andriy Parubiy ha sido asesinado. Mis condolencias a su familia”, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Crimen de Andriy Parubiy, diputado ucraniano.Video: REUTERS.

“Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino”, agregó.

Según la policía, la víctima murió en el lugar de los hechos a causa de sus heridas. Por el momento, se hacen esfuerzos por averiguar quién fue el autor material del asesinato.

Crimen de Andriy Parubiy, diputado ucraniano. Foto: REUTERS

Su carrera política

En 2004, Parubi participó activamente en la Revolución Naranja.

En 2007 fue elegido por primer vez diputado, por el bloque Nuestra Ucrania - Autodefensa del Pueblo.

Andriy Parubiy, diputado ucraniano asesinado. Foto: X

En 2016, se convirtió en el presidente del Parlamento.