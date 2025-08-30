Asesinaron a balazos en Leópolis a Andriy Parubiy, ex presidente del parlamento de Ucrania

La noticia fue confirmada por el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky. Se investigan las causas del ataque.
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 30 de agosto de 2025, 12:12
Andriy Parubiy, diputado ucraniano asesinado.
Andriy Parubiy, diputado ucraniano asesinado. Foto: REUTERS

Andriy Parubiy, ex presidente del Parlamento ucraniano, fue asesinado en Leópolis en un atentado a tiros.

“El ministro de Interior Ihor Klimenko y el fiscal general Ruslan Kravchenko me han informado del horrible asesinato de Leópolis, Andriy Parubiy ha sido asesinado. Mis condolencias a su familia”, dijo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Crimen de Andriy Parubiy, diputado ucraniano.Video: REUTERS.

“Se destinarán los recursos necesarios para la investigación y el castigo del asesino”, agregó.

Según la policía, la víctima murió en el lugar de los hechos a causa de sus heridas. Por el momento, se hacen esfuerzos por averiguar quién fue el autor material del asesinato.

También podría interesarte

Doble homicidio en Neuquén: acusaron a dos jóvenes de un conflicto entre bandas y pidieron su prisión preventiva

Doble homicidio en Neuquén: acusaron a dos jóvenes de un conflicto entre bandas y pidieron su prisión preventiva

Giro inesperado en la causa que investiga la muerte de la mujer semienterrada en Ezeiza: sospechan de la hija

Giro inesperado en la causa que investiga la muerte de la mujer semienterrada en Ezeiza: sospechan de la hija

Crimen de Andriy Parubiy, diputado ucraniano.
Crimen de Andriy Parubiy, diputado ucraniano. Foto: REUTERS

Su carrera política

En 2004, Parubi participó activamente en la Revolución Naranja.

En 2007 fue elegido por primer vez diputado, por el bloque Nuestra Ucrania - Autodefensa del Pueblo.

Andriy Parubiy, diputado ucraniano asesinado.
Andriy Parubiy, diputado ucraniano asesinado. Foto: X

En 2016, se convirtió en el presidente del Parlamento.