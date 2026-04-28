Ataque con drones ucranianos a la refinería rusa de Tuapsé. Foto: X/@Defence_Index

En la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania que data de febrero de 2022, un nuevo ataque con drones ucranianos causó un gran incendio en una refinería de petróleo ruso en la ciudad de Tuapsé, en la región de Krasnodar.

Este ataque representó el tercero en las últimas dos semanas en la región del Mar Negro, en las cercanías de la península de Crimea, uno de los focos del conflicto ruso-ucraniano.

Ucrania ataca las refinerías rusas

El Ejército ucraniano confirmó el ataque y su autoría, que se pliega a una serie de ofensivas intensificadas y pensadas para desestabilizar la industria petrolera de Rusia, con el fin de recortar los ingresos que le permiten al Kremlin financiar la guerra en Ucrania.

Ataque con drones ucranianos a la refinería rusa de Tuapsé. Video: Instagram/Reuters.

Las imágenes que fueron difundidas a través de redes sociales mostraban grandes columnas de humo negro saliendo de la refinería en cuestión. Por tanto, las autoridades locales instaron a la población a no salir de sus hogares y a mantener las ventanas cerradas de sus casas y autos.

Cabe mencionar que, tras un ataque previo, llevado a cabo el pasado lunes 20 de abril, se registró una “lluvia negra” sobre la ciudad que dejó esparcidos residuos aceitosos.

Al mismo tiempo, la refinería había suspendido sus actividades el 16 de abril por causa de drones en el puerto, lo que imposibilitaba el embarque de su producción.

También se registraron tres fallecidos por estos ataques, según fuentes oficiales, y el vertido de crudo hacia el mar, con la consecuente contaminación ambiental que esto genera.

En el último tiempo, Ucrania ha intensificado sus ataques contra objetivos estratégicos rusos, mientras las conversaciones con EE.UU. como mediador de la guerra están en pausa, debido a que Washington tiene puestos sus objetivos principales en el conflicto en Medio Oriente con Irán.

Así se veían las llamas saliendo de la refinería de Tuapsé tras el ataque con drones ucranianos. Video: X/@visegrad24

Puntualmente sobre este último ataque, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que las autoridades están “trabajando intensamente” para combatir los avances ucranianos y, respecto del potencial desastre ecológico que podría generar la caída de crudo al mar, mencionó que se estaban tomando las medidas adecuadas para contrarrestar esto y que no había nada más que agregar al respecto.

La refinería de Tuapsé contaba con una producción anual de unas 12 millones de toneladas métricas, lo que equivale a 249.000 barriles diarios, y procesaba nafta, diésel, fueloil y gasóleo de vacío.