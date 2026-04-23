Viktor Orban, primer ministro de Hungría. Foto: EFE.

Los países de la Unión Europea dieron el visto bueno para un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y al vigésimo paquete de sanciones contra Rusia después de que el Gobierno húngaro, aún presidido por Viktor Orbán, levantara su veto a ambas cuestiones.

Budapest levantó el veto a ambas decisiones luego de que Volodímir Zelenski anunciase la finalización de la reparación del tramo del oleoducto Druzhba -que abastece a Hungría- en territorio de Ucrania dañado a finales de enero por un ataque ruso, cuestión a la que Orbán vinculaba ambos vetos.

Volodimir Zelenski. Foto: REUTERS

Magyar ya había anunciado tras su victoria que levantaría el veto a la ayuda, aunque finalmente no ha hecho falta esperar a que forme un Gobierno con plenas funciones.

En concreto, los embajadores europeos han aprobado la enmienda al Marco Financiero Plurianual que permitirá a la Comisión Europea emitir deuda en los mercados para financiar el préstamo, el último elemento que faltaba por aprobar para poner en marcha la ayuda.

Unión Europea. Foto Unsplash

El Ejecutivo comunitario ya había estado trabajando en la articulación de las mismas de modo que el primer desembolso a Kiev pueda producirse durante el segundo trimestre del año.