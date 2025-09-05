Capaces de “dominar los cielos”: cómo son los caza F-35, los aviones de combate que EEUU enviará a Puerto Rico

El Gobierno de Donald Trump desplegará estas aeronaves con el fin de llevar a cabo operaciones contra carteles de la droga, en medio de la tensión con Venezuela.

Caza F-35 de EEUU Foto: REUTERS

En medio de la escalada de la tensión con Venezuela, Estados Unidos ordenó el despliegue de diez aviones de combate F-35 a una base aérea de Puerto Rico para luchar contra el narcotráfico en el Caribe.

Según medios estadounidenses, el Gobierno de Donald Trump enviará estos cazas a la isla caribeña con el fin de llevar a cabo operaciones contra carteles de la droga.

Este sería un nuevo paso de EEUU en su guerra contra los carteles después del “ataque letal” a una lancha en aguas del mar Caribe en el que murieron -según Washington- once miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, a la que la Administración Trump asocia con el Gobierno del venezolano Nicolás Maduro.

Cómo son los aviones que EEUU envió a Puerto Rico

Según la descripción de esta aeronave en el sitio web oficial de la Fuerza Aérea estadounidense, el F-35 Lightning II aporta al gigante norteamericano “el poder de dominar los cielos, en cualquier momento y lugar”.

La ficha técnica indica que este caza es de multifunción ágil, de alto rendimiento y con capacidad para fuerzas de aceleración de hasta 9 veces la gravedad.

Caza F-35 de EEUU. Foto: Lockheed Martin

El F-35 puede alcanzar una velocidad máxima de 1.700 km/h a altitud de crucero. En cuanto al armamento, está equipado con un cañón GAU-22 de 25 mm con 180 cartuchos.

Además, dispone de dos bahías internas, cada una con dos pilones, capaces de albergar hasta 2.800 kg de armas. Por su parte, los pilones externos pueden transportar otros 6.800 kg en seis puntos duros.

Caza F-35 de EEUU. Foto: Lockheed Martin

Sitios web especializados resaltan que una de las particularidades del F-35 es el sigilo o “baja observabilidad”, que si bien no lo hace invisible, sí complica enormemente la capacidad de encontrarlo y apuntarlo.

Esto se debe a su forma geométrica, sus sensores internos, sus armas y su combustible, contribuyen a que este avión sea casi imperceptible de la observación externa.