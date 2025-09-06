Dos potencias mundiales defienden a Taiwán: si China ataca, una sorpresiva alianza militar está “lista para luchar”

Las tensiones emergentes en el Indo-Pacífico llevaron a dos países a unirse para defender a Taiwán.

China y Taiwán, cada vez más enfrentados. Foto: REUTERS

Mientras 47 aeronaves del Ejército chino sobrevolaron este jueves los alrededores de Taiwán, días después de que el presidente isleño, William Lai, asegurase que las actividades militares de Pekín en la región suponen un “desafío sin precedentes al orden internacional”; dos potencias mundiales consolidan su alianza militar ante una posible ofensiva de China sobre Taiwán.

La unión entre el Reino Unido y Australia tuvo lugar a bordo del portaaviones HMS Prince of Wales, donde ambas naciones adelantaron que responderán de manera conjunta si China desencadena un conflicto en la zona.

El Ejército de Taiwán. Foto: REUTERS

En relación con este conflicto, el secretario de Defensa británico, John Healey, fue contundente: “Tenemos que luchar, como lo hemos hecho anteriormente. Australia y el Reino Unido son naciones que lucharán juntas“, aseguró.

Healey remarcó que ambos países estarían “preparados para luchar en conjunto" en caso de una agresión de Beijing relacionada con Taiwán.

A pesar del compromiso expresado con el Reino Unido, Australia no definió su posición con respecto a Pekín. Si bien firmó una declaración conjunta rechazando el uso de la fuerza y promoviendo el diálogo, el gobierno australiano no definió con claridad si respaldaría militarmente a Estados Unidos en caso de un conflicto abierto con China.

China y Taiwán, cada vez más enfrentados

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una “parte inalienable” del territorio chino y no descartan el uso de la fuerza para concretar la “reunificación” de la isla y el continente.

En los últimos años, China intensificó su campaña de presión diplomática y militar contra Taiwán, organizando maniobras bélicas en las inmediaciones de la isla con cada vez más frecuencia y forzando la pérdida de aliados diplomáticos de Taipéi en favor de Pekín. Sin embargo, el Gobierno chino tildó de “belicista” al presidente de Taiwán, William Lai, por “exagerar la amenaza” que supone China para la isla.

Por su parte, el Gobierno de Taiwán, liderado por el Partido Democrático Progresista (PDP), una formación de tendencia soberanista, desde 2016, defiende que la isla ya es de facto un país independiente y sostiene que su futuro solo puede ser decidido por sus 23 millones de habitantes.