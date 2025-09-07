Hamás rechaza la paz con Israel hasta tanto exista un Estado palestino con capital en Jerusalén

“La resistencia y sus armas son un derecho legítimo, garantizado al pueblo palestino por la ley internacional”, afirman desde las esferas políticas del grupo islamista.

Tropas de Hamás en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

La continuidad de la guerra en Oriente Medio genera que cualquier intento de finalizar el conflicto se torne en una cuestión utópica. Palestinos e israelíes defienden su posición a como dé lugar y prácticamente no ceden en pos de buscar un bien común que acabe con el conflicto bélico.

En ese sentido, uno de los miembros del buró político de Hamás, Basem Naim, este domingo fue tajante con sus declaraciones al defender la “resistencia y sus armas” del pueblo palestino y afirmó que su posición es la de no ceder hasta tanto se establezca un Estado palestino con su capital en Jerusalén.

Tropas del Ejército de Israel en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

“La resistencia y sus armas son un derecho legítimo, garantizado al pueblo palestino -no solo a Hamás- por la ley internacional, y que ha demostrado ser efectivo a lo largo de la historia de las naciones ocupadas”, aseverró Naim en un mensaje.

Además de la exigencia del establecimiento de un Estado palestino con capital en Jerusalén, el miembro de Hamás agregó que sus rebeldes se mantendrán en pie de lucha hasta tanto se haya garantizado el retorno de los refugiados palestinos. “Hasta que eso ocurra, Hamás está abierto a tomar partido en una tregua a largo plazo”, añadió.

Las condiciones que sigue pidiendo Hamás para llegar a una tregua

En el ida y vuelta de las negociaciones fallidas entre el grupo islamista e Israel, Hamás sigue exigiendo las mismas condiciones para buscar una tregua con la nación judía.

A saber, estos pedidos estriban en la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio de presos palestinos en cárceles de Israel, el fin de la guerra y la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza.

Tanto Estados Unidos, como Egipto y Qatar -mediadores en la guerra- preparan una nueva propuesta que “ofrecerán esta semana” en donde se incluiría la liberación de todos los rehenes, según le informó a EFE una fuente de seguridad egipcia este domingo.

Según este informante, el nuevo plan busca también “el fin de la guerra en Gaza y la formación de un Gobierno en la Franja” con el fin de administrar el enclave palestino en época de posguerra.

Y también mencionó que Egipto “convocó a una delegación de Hamás para que llegue a finales de la semana (a El Cairo) para consultar sobre este tema”.

Mientras tanto, Israel se ha llamado al silencio respecto de esta última propuesta de alto el fuego e insiste con el desarme de Hamás y que el control de seguridad de Gaza dependa de ellos, como condiciones para finalizar la guerra.