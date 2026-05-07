A casi un mes del mayor ataque de la historia, El Líbano continúa bajo fuego israelí:

Ataque de Israel sobre el Líbano. Foto: EFE

A casi un mes del mayor ataque israelí, El Líbano continúa bajo fuego con un saldo de al menos doce muerto tras una nueva ola de ataques contra el sur del país, entre ellos un paramédico que se encontraba de servicio, mientras que otras 37 resultaron también heridas pese al alto el fuego en vigor desde mediados del mes pasado.

El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano informó de un bombardeo que causó cinco muertos y dos heridos en de Haboush; otro que dejó tres fallecidos y 15 heridos en Doueir, así como un tercero con tres víctimas fatales y otros 19 heridos en Harouf.

Por otro lado, la localidad de Majdal Selm fue objetivo de un bombardeo dirigido con los paramédicos de una ambulancia que se encontraba de servicio, lo que causó la muerte de un miembro del equipo y heridas a un segundo.

Ataque de Israel sobre el Líbano. Foto: EFE

El Ministerio de Salud Pública denunció en un comunicado que este tipo de acciones violan “toda” la ley humanitaria internacional y llamó a los diferentes países a que actúen para acabar con tales crímenes, de forma que se restaure la “autoridad de las legislaciones relevantes”.

Desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo, más de un centenar de trabajadores sanitarios han perdido la vida en el Líbano en ataques perpetrados por Israel contra objetivos del sector, muchos de ellos ambulancias y equipos de emergencias.

Las acciones se produjeron pese al cese de hostilidades en vigor entre el Líbano e Israel desde mediados de abril, y pese a las intenciones anunciadas de celebrar una nueva ronda de diálogo en Washington a finales de la próxima semana.

Ataque de Israel sobre el Líbano. Foto: EFE

A un mes del feroz ataque israelí

El 8 de abril, el Ejército de Israel aseguró haber lanzado su “mayor ataque” en el Líbano desde que comenzó la guerra contra el país vecino el pasado 2 de marzo, según un comunicado compartido en sus canales oficiales después de que entrara en vigor la tregua entre Estados Unidos e Irán.

“En 10 minutos y a lo largo de distintas áreas simultáneamente: las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) completaron el mayor ataque coordinado”, expresa el anuncio, que describe bombardeos contra Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur libanés.

Entre los objetivos se encontraban centros de inteligencia y sedes de Hezbollah, infraestructuras de lanzamiento de misiles y navales de la organización y activos de la Fuerza Radwan y su unidad aérea 127, ambos cuerpos de élite.

“Decidió deliberadamente unirse a la guerra, actuando en representación del régimen terrorista iraní y dañando al Estado de Líbano y sus civiles”, continúa el comunicado.

Ataque de Israel sobre el Líbano. Foto: EFE

“El Estado del Líbano y su población civil deben oponerse a su afianzamiento en zonas civiles y a su capacidad para acumular armamento”, añade, en un texto en el que asegura que la mayoría de posiciones atacadasse encontraban en áreas civiles.