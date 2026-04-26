Hezbollah justifica la “legitimidad” de sus ataques contra Israel.

El grupo terrorista Hezbollah defendió este domingo la “legitimidad” de sus ataques contra Israel, por las “persistentes violaciones” de la nación judía al alto el fuego en el Líbano.

Al mismo tiempo, condenó las acusaciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de “socavar” la tregua.

También a través de un comunicado, Hezbollah sostuvo que “los continuos ataques de la resistencia contra posiciones israelíes”, junto con el bombardeo “en el norte de la Palestina ocupada constituyen una respuesta legítima a las persistentes violaciones del alto el fuego por parte del enemigo desde el primer día de la tregua temporal”.

Netanyahu había manifestado que este grupo está “desintegrando el alto el fuego” en lo que respecta a la frontera con el Líbano y aseveró que están “actuando enérgicamente de acuerdo con las reglas que han acordado con Estados Unidos e, incidentalmente, también con el Líbano”.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: REUTERS

Por su parte, Hezbollah advirtió sobre el “grave peligro que supone intentar implicar al Gobierno libanés en un acuerdo bilateral alcanzado únicamente entre él y Washington, en el que el Líbano no tuvo voz ni voto, y por lo tanto no lo aprobó”.

Y luego detalló que las “violaciones (israelíes) han superado las 500 por tierra, mar y aire, incluyendo bombardeos, ataques con bombas y la destrucción de viviendas, lo que ha provocado decenas de mártires y heridos”.

Y en esa línea, el grupo terrorista detalló que la prórroga de la tregua “debía propiciar un verdadero alto el fuego”, pero que “en lugar de eso (Israel) intensificó su agresión y ataques, confirmando su naturaleza criminal”.

Confirman la muerte de un soldado israelí en un ataque de Hezbollah

El Ejército de Israel anunció este domingo la muerte de un soldado de 19 años en combates al sur del Líbano, durante un ataque con drones cargados de explosivos originado por el grupo terrorista Hezbollah.

El Ejército de Israel anunció este domingo la muerte de un soldado de 19 años en combates al sur del Líbano. Foto: Reuters.

Este fallecido es el tercer caído de las fuerzas militares israelíes desde el inicio de los combates entre las partes, según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Además, indicaron que resultaron heridos cinco militares más, entre ellos un oficial.

Asimismo, Hezbollah informó también este mismo domingo que atacó con drones un tanque israelí Merkava en la plaza de la ciudad de Taubeh y que se produjo “un impacto confirmado”.