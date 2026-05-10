El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto: via REUTERS

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que su Ejército está preparado “para cualquier escenario” en lo que respecta a la guerra con Irán. Al mismo tiempo, su intención se centró en querer disipar cualquier rumor vinculado con una falta de coordinación con Estados Unidos tras la propuesta de Washington de querer sellar un acuerdo de paz con Teherán.

“Estamos preparados para cualquier escenario, y esta es mi instrucción a las Fuerzas de Defensa de Israel y a nuestras fuerzas de seguridad”, mencionó Netanyahu en un videomensaje al inicio de una reunión con su gabinete de seguridad.

Netanyahu afirmó que está en contacto con Trump “a diario”

En su alocución pública, el líder israelí hizo saber que mantiene un contacto fluido con el presidente estadounidense, Donald Trump: “Hablo con el presidente Trump casi a diario. Mi equipo y el suyo se comunican diariamente, incluso hoy. Y también hablaré con el presidente Trump esta noche”, dijo Netanyahu.

Estas frases cobran una gran relevancia en un contexto en donde ciertas fuentes israelíes aseguraron que el Gobierno de su país estaba en desconocimiento de la última propuesta presentada por las partes del conflicto en pos de llegar a una tregua con continuidad en el tiempo.

“Tenemos plena coordinación, no hay sorpresas. Compartimos objetivos comunes y el más importante es eliminar todo el material (nuclear) enriquecido de Irán y desmantelar su capacidad de enriquecimiento”, detalló el premier de la nación judía.

Irán denunció ataques de EEUU en el estrecho de Ormuz

Un ataque aéreo atribuido a fuerzas estadounidenses dejó al menos seis heridos y seis personas desaparecidas luego de impactar contra varias embarcaciones iraníes en aguas cercanas a la ciudad portuaria de Khasab, según informaron autoridades locales.

El episodio ocurrió durante la noche del viernes 8 de mayo y afectó a seis barcos pesqueros y de carga pertenecientes a residentes del condado de Bandar Lengeh, en la provincia iraní de Hormozgan. Así lo confirmó el gobernador regional, Foad Moradzadeh.

De acuerdo con las autoridades provinciales, alrededor de 20 personas se encontraban a bordo de las embarcaciones al momento del ataque. Los heridos fueron derivados a distintos centros médicos de la zona.

Acusaciones de Irán de que EEUU atacó embarcaciones en la región del estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Por su parte, la agencia estatal iraní IRNA señaló que el ataque contra uno de los barcos civiles provocó además al menos una víctima fatal y una decena de heridos en las inmediaciones de Hormozgan.

A través de un comunicado oficial, las Fuerzas Armadas iraníes plantearon: “El Ejército invasor, terrorista y bandido de EEUU, violando el alto el fuego, atacó un buque cisterna iraní que se desplazaba desde las aguas costeras de Irán en la zona de Jask hacia el estrecho de Ormuz, así como a otro buque que ingresaba al estrecho frente al puerto de Fuyaira en Emiratos Árabes Unidos”.