En medio de la tensión con Venezuela, EEUU realiza nuevos ejercicios militares en Puerto Rico y despliega más aviones de guerra

Para la gobernadora Jenniffer González, la presencia militar estadounidense es “un mensaje directo al líder del cartel venezolano, Nicolás Maduro”.

Maniobras militares de Estados Unidos en Puerto Rico. Foto: REUTERS

El estatus de Puerto Rico como Estado Libre Asociado a Estados Unidos implica cierto grado de autonomía y un Gobierno y Parlamento locales, pero deja bajo el control de Washington áreas como defensa, fronteras y relaciones diplomáticas. Es por eso que las maniobras militares de la nación norteamericana continuarán en la isla del Caribe.

Pero eso no es todo: llegarán más equipos, como los aviones de combate F-35, aseguró la gobernadora Jenniffer González, coincidiendo con la visita a la isla del secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

Puerto Rico es una isla clave contra el narcotráfico para Estados Unidos. Foto: REUTERS

“El Gobierno de Puerto Rico está comprometido en esta lucha contra el narcotráfico. Vamos a seguir viendo estas maniobras, vamos a ver la presencia de muchos de estos equipos en Puerto Rico”, dijo González en una rueda de prensa.

Hegseth, acompañado del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Dan Caine, visitó a las tropas que llevan a cabo entrenamientos anfibios y vuelos tácticos y que se enmarcan en la llamada guerra contra el narcotráfico y las tensiones con Venezuela.

Preguntada en la rueda de prensa, la gobernadora dijo que no se ha mencionado el tiempo que durarán las maniobras ni la cantidad de tropas que estarán involucradas: “Siguen llegando, no hay un número definido”, indicó.

Puerto Rico, una isla clave para Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico

“Esto acaba de comenzar, el reposicionamiento en la isla de fuerza militar para atacar el narcotráfico en toda la jurisdicción del Caribe. Puerto Rico es la frontera de los Estados Unidos en el Caribe por su cercanía a Venezuela y Colombia”, subrayó Jenniffer González.

Por ello, aseguró que se alegra de que el presidente Donald Trump “haya puesto los recursos del Gobierno federal para meterle mano directamente al narcotráfico”. Asimismo, destacó: “Que Puerto Rico pueda ser el centro de operaciones y logística del Gobierno de los Estados Unidos para Sudamérica por nuestra posición geográfica nos vuelve a colocar en un lugar de importancia”.

Manifestaciones en Puerto Rico contra la presencia estadounidense en su territorio. Foto: REUTERS

El respaldo de la gobernadora a las políticas de Trump y a las maniobras militares en la isla no es compartido por otros partidos políticos ni por muchos ciudadanos. Ayer mismo, cientos de personas se manifestaron frente a la Base Aérea Muñiz en rechazo a las maniobras del Ejército estadounidense y a una posible reactivación de las antiguas bases militares de la isla.