Escalada de tensión: drones rusos irrumpieron el espacio aéreo de Polonia e intervinieron las defensas aéreas de la OTAN

Polonia denunció este martes que distintos dispositivos rusos ingresaron a su territorio e incluso uno impactó contra una casa.

Ejército de Polonia en la zona donde impactó un dron ruso. Foto: EFE

Una nueva escalada de tensión internacional se presenta. Según denunció Polonia, una serie de drones de Rusia violaron su espacio aéreo, por lo que fueron derribados y se advirtieron consecuencias por este avance. Uno de los dispositivos impactó contra una casa, según se reportó.

Desde el país europeo, se confirmó que invocarán el artículo 4 del Tratado de la OTAN que contempla que los aliados “se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada”.

Un dron ruso impactó contra una casa en Polonia. Foto: Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Donald Tusk, primer ministro polaco, mencionó que la invocación del artículo 4 “es solo el principio”, además de que espera contar con el apoyo de los aliados.

Polonia denunció este miércoles un “acto de agresión” tras la violación de su espacio aéreo “sin precedentes” de drones rusos durante la madrugada, que ha obligado a cerrar varios aeropuertos y a convocar de urgencia una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional.

“Se trata de un acto de agresión que ha supuesto una amenaza real para la seguridad de nuestros ciudadanos”, señaló el Mando Operativo de las Fuerzas Armadas en la red social X.

Donald Tusk, primer ministro de Polonia. Foto: REUTERS

Tusk también explicó que “esta es la primera vez que se derriban drones rusos sobre el territorio de un estado miembro de la OTAN, y por eso todos nuestros aliados se toman la situación muy en serio”. Y agregó en cuestionamiento a Rusia que “lo más probable es que estemos ante una provocación a gran escala”.

El líder polaco señaló además que “por primera vez durante esta guerra los aparatos no provenían de Ucrania, sino de Bielorrusia”, y subrayó que las incursiones “no puede decirse que fueran el resultado de errores, pérdida de control de drones o pequeñas provocaciones rusas”.

Las defensas aéreas de la OTAN han ayudado a Polonia a derribar los drones rusos que esta madrugada invadieron el espacio aéreo polaco, informó la Alianza Atlántica en un mensaje en redes sociales.

“Numerosos drones entraron el espacio aéreo polaco durante la noche y se encontraron con las defensas aéreas polacas y de la OTAN”, dijo la portavoz de la organización militar, Allison Hart, en un mensaje en redes sociales y añadió que el secretario general, Mark Rutte, está en contacto con las autoridades polacas.