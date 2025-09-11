Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe en Brasil: ¿cuántos años de prisión podría recibir?

La jueza Carmen Lucia votó a favor de la condena y la Corte Suprema de Brasil logró la mayoría tras las decisiones de los magistrados Alexandre de Moraes y Flavio Dino.

Jair Bolsonaro. Foto: REUTERS

La Primera Sala del Supremo de Brasil formó una mayoría de tres votos para condenar a Jair Bolsonaro por organizar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual mandatario, Lula da Silva.

“La ley debe ser aplicada igualmente para todos”, dijo la jueza Carmen Lucia al exponer su voto, destacando la importancia de este juicio para el país vecino.

La Corte Suprema de Brasil condenó a Jair Bolsonaro. Foto: REUTERS

Después del voto que dejó un resultado parcial de 3-1, solo faltará la decisión de Cristiano Zanin, quien, como presidente de la sala, se encargará de proclamar el resultado del juicio.

Hasta entonces, existe la posibilidad de que alguno de los jueces pueda cambiar el sentido de su voto, algo improbable.

Jair Bolsonaro. Foto: REUTERS

El ex mandatario de 70 años enfrenta hasta más de 40 años de prisión en el caso donde se juzgó que lideró una organización criminal armada para aferrarse al poder tras perder los últimos comicios presidenciales.

La mayoría de la Primera Sala siguió el voto de Alexandre de Moraes, quien situó a Bolsonaro en el epicentro de un complot golpista que, desde mediados de 2021, buscó anular la victoria electoral de Lula “a cualquier costo” para “perpetuarse en el poder” mediante el uso de la fuerza.