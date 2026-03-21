Javier Milei y Jair Bolsonaro. Foto: EFE

La relación entre el Gobierno de Javier Milei y el Ejecutivo comandado por Lula da Silva vive la peor situación en años tras el apoyo de la Casa Rosada a que los bolsonaristas condenados por el intento de golpe de Estado en Brasil pasen a ser refugiados.

Es que la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) decidió que se le convalidara el estatus de refugiado a Joel Borges Correa, una de las cinco personas que están en el país y que fueron condenadas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Intento de golpe de Estado en Brasil. Foto: EFE

Los otros cuatro ciudadanos brasileños en el país son Joelton Gusmao de Olveira, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza.

“No nos sorprende del Gobierno, pero sí que suma a un vínculo que ya está muy deteriorado. Estamos en condiciones de decir que Argentina y Brasil se encuentran en el punto más bajo de las relaciones diplomáticas desde la recuperación de la democracia en ambos países”, afirmaron desde Brasil, según relató Julián Alvez para Infobae.

Lula da Silva y Javier Milei. G20. Foto: X / LulaOficial.

La decisión del Ejecutivo nacional llega en el momento que diferentes encuestas reflejan una paridad entre Lula da Silva y el senador nacional Flavio Bolsonaro, hijo mayor del ex presidente, de cara a las elecciones presidenciales de este año.