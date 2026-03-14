Se agravó la salud del expresidente de Brasil. Foto: Noticias Argentinas

Jair Bolsonaro presentó un problema en la función renal y se agravó su salud mientras se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital DF Star, en Brasilia. El expresidente de Brasil, que tiene 70 años, había sido ingresado este viernes 13 de marzo por una bronconeumonía bacteriana y las autoridades del nosocomio brindaron un comunicado oficial.

“Su estado clínico es estable, pero ha experimentado un empeoramiento de la función renal y un aumento de los marcadores inflamatorios”, detalló el boletín divulgado por el hospital, que indicó que el exmandatario mantiene tratamiento con antibióticos, hidratación por vía intravenosa y fisioterapia respiratoria y motora, además de medidas para prevenir trombosis venosa.

Jair Bolsonaro. Foto: REUTERS

“No hay previsión de alta de la Unidad de Terapia Intensiva en este momento”, añadieron desde el centro médico. Bolsonaro fue trasladado al hospital después de sentirse mal durante la madrugada del viernes mientras se encontraba detenido en un batallón del complejo penitenciario Papuda, donde cumple una condena de 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado en 2022 tras haber perdido las elecciones contra el actual presidente Lula da Silva.

Anteriormente, el expresidente ya había presentado episodios de problemas de salud desde su detención. En enero de este 2026, fue hospitalizado tras desvanecerse y golpearse la cabeza contra un mueble de la celda mientras permanecía bajo custodia de la Policía Federal.

“Nunca sus pulmones se llenaron de tanto líquido”: el parte médico de Bolsonaron ni bien ingresó al hospital

El líder de la ultraderecha brasileña, que cumple una condena de 27 años de prisión, fue trasladado al hospital DF Star de Brasilia tras presentar escalofríos y vómitos. Una vez en el centro médico, fue diagnosticado con líquido en los pulmones como consecuencia de una broncoaspiración, según afirmó su hijo en una rueda de prensa en la puerta del centro sanitario.

“Conversé rápidamente con los médicos y dijeron que esta fue la más grave de las veces que fue internado aquí por la cantidad de líquido en los pulmones. Nunca sus pulmones se llenaron de tanto líquido, proveniente de la broncoaspiración de líquidos en su estómago”, detalló.

Video: Canal 26.

Según el senador, tal condición es considerada como muy peligrosa debido a que puede generar una grave infección. El problema le provocó tanto fiebre como una reducción del oxígeno en la sangre, según le explicaron los médicos a Flávio Bolsonaro, elegido por el exmandatario como su sucesor político y candidato de la ultraderecha a las elecciones presidenciales de octubre próximo.