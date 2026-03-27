Jair Bolsonaro. Foto: REUTERS

Jair Bolsonaro, condenado por liderar un intento de golpe de Estado en Brasil, recibió el alta médica tras dos semanas internado por una neumonía aguda y comenzará a cumplir 90 días de prisión domiciliaria por orden de la Corte Suprema.

“Los dos últimos días fueron tranquilos y sin problemas”, aunque “no podemos decir que está curado; continuará el tratamiento en casa”, afirmó Brasil Caiado, uno de los médicos del ex mandatario brasileño, al comunicar el alta en la puerta del hospital.

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Foto: EFE

El líder de 71 años permanecerá en casa durante los próximos tres meses y, concluido ese periodo, el Supremo volverá a evaluar si mantiene el régimen domiciliario o vuelve a la cárcel.

El exmandatario estaba ingresado en el Hospital DF Star de Brasilia desde el pasado 13 de marzo, cuando fue derivado de urgencia desde prisión con un cuadro grave de neumonía bilateral bacteriana, provocada por un episodio de broncoaspiración.

Se agravó la salud del expresidente de Brasil. Foto: Noticias Argentinas

El ex jefe de Estado, quien cumple una pena de 27 años de cárcel por golpismo, mejoró paulatinamente y, a partir de ahora, seguirá con medicamentos por vía oral, sesiones de fisioterapia motora y rehabilitación cardiopulmonar en su domicilio, según Brasil Caiado.