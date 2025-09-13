La viuda de Charlie Kirk publicó un video junto a su esposo en el ataúd: “Te extraño mucho”

Erika Kirk publicó una serie de impactantes imágenes del último adiós al activista conservador, asesinado el miércoles 10 de septiembre.

People gather during a vigil for U.S. right-wing activist and commentator Charlie Kirk, who was fatally shot while speaking at an outdoor event at Utah Valley University, at Madison Square Park in New York City, U.S., September 12, 2025. REUTERS/Adam Gray Foto: REUTERS

Erika Kirk, la viuda del activista de ultraderecha Charlie Kirk, compartió en redes sociales un curioso video del último adiós a su esposo, quien fue asesinado el pasado 10 de septiembre.

En las impactantes imágenes, se puede ver a Erika inclinada sobre el ataúd abierto de Charlie, tomando su mano y susurrándole palabras de amor.

Último adiós a Charlie Kirk. Foto: Instagram @mrserikakirk

“Te amo, te amo, lo sé, te extraño mucho”, le dice Erika al cuerpo sin vida, mientras besa la mano de su esposo por última vez. La publicación se viralizó rápidamente.

La muerte de Charlie Kirk se produjo pocas semanas después de que la pareja celebrara su séptimo aniversario de su primera cita, un momento que Erika había recordado recientemente en redes sociales. Casados en 2021, tuvieron dos hijos: una niña de 3 años y un niño de 1 año.

El funeral de Kirk será el 21 de septiembre y contará con la presencia de Trump

El funeral del activista conservador será el próximo 21 de septiembre en Arizona, a donde el presidente estadounidense, Donald Trump, prometió asistir.

La organización Turning Point USA, fundada por Kirk, anunció este sábado que el evento será a la mañana en el estadio State Farm, sede del equipo de fútbol americano Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale.

“Acompáñanos para celebrar la extraordinaria vida y el perdurable legado de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense”, expuso la asociación en sus redes sociales.

Trump, quien responsabilizó del ataque a la “izquierda radical” y los “lunáticos”, prometió el viernes asistir al evento tras hablar con Erika, la esposa de Kirk, considerado una de las figuras clave para su victoria electoral de 2024 por movilizar el voto de los jóvenes.

“Me han pedido ir y pienso que tengo la obligación de hacerlo. He escuchado que será el próximo fin de semana. Cuando sea, yo iré”, declaró a los medios.

Turning Point USA activó el sitio web ‘Fight for Charlie’ para anunciar el funeral en el estadio Sate Farme, con capacidad para más de 60.000 personas en Arizona, donde el vicepresidente JD Vance aterrizó el jueves con el cuerpo y el viernes hubo un homenaje en la ciudad de Phoenix.