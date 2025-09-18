Macron presentará pruebas fotográficas y científicas ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que su esposa es mujer

Ante las sospechas de que Brigitte Trogneux nació varón, el presidente de Francia se “distrae” de sus tareas como jefe de Estado, por lo que presentará pruebas incontrastables.

Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte. Foto: Reuters.

Luego de que Candace Owens, con millones de seguidores en redes sociales, defendiera repetidamente su opinión de que Brigitte Macron es hombre; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, presentará pruebas fotográficas y científicas ante un tribunal de Estados Unidos para demostrar que ella es mujer.

La decisión forma parte de la demanda por difamación que la pareja interpuso contra la influencer conservadora y busca poner fin a una campaña de desinformación que escaló a nivel internacional.

Candace Owens, influencer estadounidense. Foto: Wikipedia.

Del lado de la defensa de Owens, ya solicitaron que el caso sea desestimado. Sin embargo, el equipo legal de Macron insiste en sostener el proceso judicial. Tom Clare, abogado del presidente francés, remarcó que a Brigitte las declaraciones de Owens le resultaron “profundamente perturbadoras” y que además distraen a Emmanuel Macron de su tarea como jefe de Estado.

“No quiero insinuar que esto lo haya desestabilizado. Pero, como cualquiera que compagina su carrera profesional con su vida familiar, cuando tu familia sufre ataques, te desgasta. Y él no es inmune a eso porque sea el presidente de un país“, declaró Clare en diálogo con la BBC.

El representante legal precisó que se emitirá un testimonio pericial de carácter científico y, si bien no reveló por el momento su naturaleza exacta, afirmó que la pareja estaba dispuesta a demostrar plenamente, tanto de forma genérica como específica, la falsedad de las acusaciones.

Emmanuel Macron y su esposa Brigitte. Foto: Reuters

“Es increíblemente perturbador pensar que uno tiene que someterse a este tipo de pruebas. Es un proceso al que tendrá que someterse de forma muy pública. Pero está dispuesta a hacerlo. Está firmemente decidida a hacer lo que sea necesario para aclarar las cosas”, dijo.

Sobre la posibilidad de que los Macron acerquen fotos de Brigitte embarazada y criando a sus hijos, Clare respondió que existían y que se presentarían ante el tribunal estándares.

Quién es Brigitte Macron, la primera dama de Francia que dejó todo por amor

El caso de Brigitte Trogneux es de película. Nació en el seno de una de las familias más respetadas de Amiens, ciudad burguesa del norte de Francia. Su padre, Marc Trogneux, dirigía un imperio chocolatero con tiendas en todo el país, y su madre, Simone Pujol, era ama de casa.

Criada en un ambiente privilegiado, se casó joven con el banquero André-Louis Auzière, con quien tuvo tres hijos: Sébastien, Laurence y Tiphaine. Se dedicó a la enseñanza en colegios religiosos y su vida iba tal cual todo su entorno esperaba.

Brigitte Macron. Foto: Reuters/Stephanie Lecocq

Pero la situación dio un giro radical cuando conoció a Emmanuel. Contra todo pronóstico, rompió con su círculo íntimo -incluyendo su matrimonio- y reinventó su vida en París. Enseñó literatura, historia y latín en colegios como Saint-Louis de Gonzague, al tiempo que acompañaba a su marido en política.

A pesar de todo esto, Brigitte Macron adoptó con naturalidad su rol como primera dama. Aunque en un principio aseguró que no quería tener un “papel oficial”, terminó liderando iniciativas vinculadas a la educación, la salud y la lucha contra el acoso escolar.

Así, lo que comenzó con una firme oposición por parte de sus familias, que intentaron frenar el vínculo para evitar un escándalo público irreversible, terminó convirtiéndose en una historia de amor que desafió convenciones sociales y resistió el paso del tiempo.