Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: REUTERS.

En el transcurso del décimoquinto día de guerra en Medio Oriente, varios países de la región y occidentales se ven involucrados de forma directa e indirecta en el conflicto que pone en jaque a la región y al mundo entero.

En ese contexto, el presidente francés, Emmanuel Macron, instó a Israel a mantener “negociaciones directas” con el gobierno del Líbano, país con el que la nación judía mantiene un foco de conflicto al rojo vivo tras bombardear en reiteradas oportunidades a Beirut para acabar con el grupo terrorista Hezbollah.

El pedido de negociaciones de Macron para un entendimiento entre Israel y Líbano

“El Gobierno libanés ha manifestado su disposición a entablar negociaciones directas con Israel”, sentenció Macron en la red social X, donde sostuvo la necesidad de que estas negociaciones se lleven a cabo cuanto antes para evitar que el país “se hunda en el caos” y sugirió que las mismas podrían llegar a realizarse en París.

Emmanuel Macron se refirió al conflicto en Medio Oriente. Foto: NA.

“Francia está dispuesta a facilitar estas conversaciones acogiéndolas en París”, declaró el mandatario francés, al tiempo que aseguró haber hablado con el presidente del Líbano, Joseph Aoun y con el primer ministro de aquel país, Nawaf Salam.

Una guerra que lejos está de terminar

Mientras tanto, la implicancia de los ataques israelíes y estadounidenses en Irán y la respuesta de la nación islámica hacen que las disputas lejos estén de acabarse.

Entretanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, les exigió a Francia, Reino Unido y China que envíen buques de guerra al estrecho de Ormuz que permanece bloqueado a manos de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Por ello, Trump instó este sábado a China, Francia y el Reino Unido al envío de barcos para levantar este bloqueo que perjudica el abastecimiento de petróleo por vía marítima que luego se vende al resto del mundo y pone en jaque a las superpotencias occidentales y al resto de los países.

Asimismo, Estados Unidos amenazó con que “bombardeará sin piedad la costa” de Irán y hundirá a los barcos que persistan con las amenazas contra el comercio marítimo.

“De una forma u otra, pronto conseguiremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE”, aseveró el mandatario republicano.