Guerra en Medio Oriente: Francia llama a un acuerdo Israel‑Líbano mientras EEUU presiona por Ormuz
Francia impulsa negociaciones directas entre Israel y Líbano para evitar un caos regional, mientras Estados Unidos exige a China, Francia y Reino Unido enviar buques al estrecho de Ormuz, amenazado por Irán, intensificando la tensión internacional.
En el transcurso del décimoquinto día de guerra en Medio Oriente, varios países de la región y occidentales se ven involucrados de forma directa e indirecta en el conflicto que pone en jaque a la región y al mundo entero.
En ese contexto, el presidente francés, Emmanuel Macron, instó a Israel a mantener “negociaciones directas” con el gobierno del Líbano, país con el que la nación judía mantiene un foco de conflicto al rojo vivo tras bombardear en reiteradas oportunidades a Beirut para acabar con el grupo terrorista Hezbollah.
El pedido de negociaciones de Macron para un entendimiento entre Israel y Líbano
“El Gobierno libanés ha manifestado su disposición a entablar negociaciones directas con Israel”, sentenció Macron en la red social X, donde sostuvo la necesidad de que estas negociaciones se lleven a cabo cuanto antes para evitar que el país “se hunda en el caos” y sugirió que las mismas podrían llegar a realizarse en París.
“Francia está dispuesta a facilitar estas conversaciones acogiéndolas en París”, declaró el mandatario francés, al tiempo que aseguró haber hablado con el presidente del Líbano, Joseph Aoun y con el primer ministro de aquel país, Nawaf Salam.
Una guerra que lejos está de terminar
Mientras tanto, la implicancia de los ataques israelíes y estadounidenses en Irán y la respuesta de la nación islámica hacen que las disputas lejos estén de acabarse.
Entretanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, les exigió a Francia, Reino Unido y China que envíen buques de guerra al estrecho de Ormuz que permanece bloqueado a manos de la Guardia Revolucionaria de Irán.
Por ello, Trump instó este sábado a China, Francia y el Reino Unido al envío de barcos para levantar este bloqueo que perjudica el abastecimiento de petróleo por vía marítima que luego se vende al resto del mundo y pone en jaque a las superpotencias occidentales y al resto de los países.
Asimismo, Estados Unidos amenazó con que “bombardeará sin piedad la costa” de Irán y hundirá a los barcos que persistan con las amenazas contra el comercio marítimo.
“De una forma u otra, pronto conseguiremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE”, aseveró el mandatario republicano.