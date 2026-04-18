Cascos azules de ONU

Un miembro de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) murió y otros tres resultaron heridos -dos de ellos de gravedad-. El trágico episodio ocurrió este sábado 18 de abril, según informaron medios internacionales.

Todo ocurrió tras un ataque con armas ligeras por parte de “actores no estatales” mientras realizaban labores de desminado en el sur del país, informó la propia misión. El incidente ocurrió en horas de la mañana en la aldea de Ghanduriyah, cuando una patrulla de FINUL que despejaba artefactos explosivos en una carretera, con el objetivo de restablecer los vínculos con posiciones aisladas de la fuerza, fue tiroteada por “actores no estatales”, según el comunicado oficial de la misión.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó la muerte del caso azul Florian Montorio. En su cuenta de Twitter, el jefe del Estado señaló además que tres “hermanos de armas” del sargento en jefe del 17 Regimiento Ingeniero de Paracaidistas de Montauban que falleció resultaron heridos en la acción y fueron evacuados.

Emmanuel Macron, presidente de Francia. Foto: via REUTERS

Por su parte, la ministra de Defensa Catherine Vautrin dijo que los militares galos cayeron en una emboscada y que Montorio perdió la vida tras recibir un disparo directo con un arma ligera. De acuerdo con su testimonio, los cascos azules participaban en la apertura de itinerario hacia un puesto de la Finul aislado desde hace varios días por los combates en el Líbano, país atacado por Israel en el contexto de la agresión lanzada el 28 de febrero contra Irán.

Macron responsabilizó a Hezbolá, movimiento aliado de Irán que resiste la invasión israelí, de acuerdo con un reporte de Prensa Latina. Francia exige a las autoridades libanesas el arresto inmediato de los perpetradores y en el Líbano rige un alto el fuego promovido por Estados Unidos, que junto a Israel lanzaron la agresión contra el país persa.