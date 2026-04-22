Murió un segundo casco azul de la ONU que había sido atacado en el Líbano. Foto: Atalayar.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este miércoles 22 de abril el fallecimiento de un casco azul francés -el segundo- de la fuerza de la ONU en El Líbano (FINUL) que había resultado gravemente herido en el incidente en el que murió el primer soldado, el pasado sábado 18. El mandatario europeo atribuyó los ataques al grupo terrorista Hezbollah.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron. Foto: Reuters.

La muerte del primer casco azul de Francia

La referencia inmediata de la noticia que informó este miércoles el presidente francés se emparenta con lo sucedido el pasado sábado, donde había muerto el primer soldado y se había anunciado que dos más habían resultado heridos, uno de ellos de gravedad, que es el que falleció este miércoles.

La tragedia sucedió a raíz de un ataque con armas ligeras por parte de “actores no estatales” mientras estos miembros de la ONU realizaban labores de desminado en el sur del Líbano.

El incidente tuvo lugar el sábado en horas de la mañana en la aldea de Ghanduriyah en el momento en el que una patrulla de FINUL fue tiroteada mientras despejaba artefactos explosivos en una carretera.

¿Qué son los cascos azules?

Los cascos azules son fuerzas militares, policiales y civiles de paz de la ONU, reconocidas justamente por sus cascos y boinas azules.

Estas fuerzas se despliegan en zonas de conflicto con autorización del Consejo de Seguridad a fin de proteger civiles, vigilar fronteras, fomentar la ayuda humanitaria y estabilizar las áreas en conflicto. Cabe destacar que estos son voluntarios de países miembros.

Cascos azules de la ONU. Foto: El Orden Mundial.

Hoy la presencia de cascos azules está en diferentes partes del mundo, desplegados en sitios como Malí, Sudán y la República Democrática del Congo en África, y en determinadas zonas de Europa como Kosovo y Chipre, además de en Asia, en India y Pakistán.

Cerca de 90.000 efectivos de cascos azules se encuentran operativos en la actualidad en las diversas misiones a nivel mundial en entornos de alto riesgo.