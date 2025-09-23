El cambio de postura de Donald Trump: ahora dijo que Ucrania puede ganarle la guerra a Rusia

El republicano mantuvo un encuentro en Nueva York con Volodimir Zelenski y brindó su apoyo en el conflicto bélico. Destacó una condición necesaria para el éxito en el campo de batalla.

Reunión de Volodimir Zelenski y Donald Trump. Foto: REUTERS

Donald Trump cambió de postura y anunció que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de ganar la guerra a Rusia y recuperar los territorios ocupados.

“(Ucrania) tiene un gran espíritu y cada vez mejor, Ucrania podrá recuperar su país en su forma original y, quién sabe, ¡quizás incluso ir más allá! Putin y Rusia están en graves problemas económicos, y este es el momento de que Ucrania actúe”, afirmó el mandatario en Truth Social.

El republicano se pronunció así tras reunirse en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, con Volodímir Zelenski, y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por separado.

Con este mensaje, Trump pareció tirar la toalla en las negociaciones con Ucrania y Putin con las que ha intentado poner fin a la guerra en Ucrania.

Reunión de Donald Trump con Volodimir Zelenski. Video: REUTERS.

“Tras conocer y comprender plenamente la situación militar y económica entre Ucrania y Rusia, y tras observar los problemas económicos que le está causando (a Rusia), creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en condiciones de luchar y recuperar toda su forma original”, expresó.

Trump apuntó que “con tiempo, paciencia y el apoyo financiero de Europa, y en particular de la OTAN, las fronteras originales desde donde comenzó esta guerra son una opción viable”.

Reunión de Volodimir Zelenski y Donald Trump. Foto: REUTERS

Trump llegó a la conclusión de que Ucrania puede recuperar su territorio porque, según dijo, “Rusia lleva tres años y medio luchando sin rumbo en una guerra que una auténtica potencia militar debería haber ganado en menos de una semana”, lo que hacer ver al Kremlin como “un tigre de papel”.

El mandatario predijo que tarde o temprano los habitantes de Moscú y de las otras grandes ciudades rusas descubrirán “la verdadera naturaleza de esta guerra”, incluida “la casi imposibilidad de conseguir gasolina a través de las largas filas que se formen”, porque Rusia gasta “la mayor parte de su dinero en combatir a Ucrania”.