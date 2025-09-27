Preocupación en Rusia: el Kremlin no ve que ni Ucrania ni Europa tengan intereses de negociar un “acuerdo de paz justo”

Desde la ONU, el canciller ruso Serguéi Lavrov acusó a Kiev y sus aliados europeos de rechazar cualquier posibilidad de finalizar la guerra.

Serguéi Lavrov, ministro de Exteriores de Rusia. Foto: Reuters.

Según las autoridades del Kremlin, ni Ucrania ni países europeos tendrían intenciones de negociar un “acuerdo de paz justo” que ponga fin a la guerra que data desde el 24 de febrero de 2022.

Así lo planteó este sábado el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en su intervención en la ONU: “Hasta ahora, ni Kiev ni sus patrocinadores europeos parecen comprender la urgencia de la situación y no están dispuestos a negociar un acuerdo de paz justo”.

El ministro ruso de Exteriores, Serguei Lavrov.

Lavrov considera que Europa “está obsesionada con darle una derrota a Rusia”

Según plantea Lavrov, Europa “está obsesionada con el utópico objetivo de asestar una derrota estratégica a Rusia”.

Esto mismo lo manifestó en la Asamblea de las Naciones Unidas. Mientras tanto, afirmó que su país en realidad busca resolver las “causas originales” que dieron lugar a la guerra con Ucrania, al tiempo que también definió la importancia de garantizar los intereses vitales de Moscú de forma segura.

“La seguridad de Rusia y sus intereses vitales deben garantizarse de forma segura. Los derechos de los rusos y los rusohablantes en los territorios que permanecen bajo el control del régimen de Kiev deben restablecerse”, dijo el ministro ruso. Y explicó que solamente bajo estas bases el Kremlin debatiría unas garantías de seguridad para Ucrania.

Lavrov lamentó que la OTAN ignorara las preocupaciones rusas y siguiera expandiéndose hacia las fronteras rusas, un proceso que continúa hasta hoy día “pese a las promesas dadas a líderes soviéticos de no avanzar ni un ápice hacia el Este”.

“Las amenazas del uso de la fuerza contra Rusia” son más frecuentes, advirtió. Y aclaró que nunca su país “ha tenido tales intenciones”.

Respecto a las relaciones con Estados Unidos y su papel de mediador en Ucrania, Lavrov señaló que en su Gobierno tienen “ciertas esperanzas” de un posible diálogo ruso-estadounidense, pese a que anteriormente las autoridades rusas reconocieran que estaba estancado.

“En el enfoque de la actual administración estadounidense, vemos un deseo de facilitar no solo la búsqueda de soluciones realistas a la crisis ucraniana, sino también de desarrollar una cooperación pragmática sin adoptar una postura ideológica”, comentó.