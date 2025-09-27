Ucrania exportará armas nacionales: buscan importar bienes escasos y hacerle frente a la guerra contra Rusia

Así lo describió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, luego de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, habló de su “muy productiva” reunión con Trump.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, en la asamblea de las Naciones Unidas. Foto: Reuters (Bing Guan)

Con la necesidad de obtener mayor capital en una etapa del país que atraviesa una importante crisis producto de la guerra contra Rusia, Ucrania está trabajando para expandir su producción de defensa y para empezar a exportar armas de fabricación nacional.

Así lo dejó en claro este sábado su presidente, Volodímir Zelenski, a través de las redes sociales, en donde también hizo un análisis de la participación en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

“Estamos trabajando para expandir nuestra producción de defensa y para empezar exportaciones controladas de armas ucranianas; se alcanzó otro acuerdo sobre esto y estamos ya trabajando con cuatro países para abrir nuestras plataformas de exportación”, pronunció.

Ejército de Ucrania en la guerra con Rusia. Foto: Reuters.

Ucrania busca exportar armas que produce en demasía

Las declaraciones de Zelenski a la prensa que recogió la agencia Ukrinform, él resaltó que solo se exportarán a socios -a socios en Europa y en Oriente Medio, así como a países en África y a EE. UU.- armas de las que no hay escasez, debido a que la prioridad son las Fuerzas Armadas de Ucrania.

“Y en los ámbitos en los que producimos más, podemos exportar el resto y obtener dinero de esta manera, que podemos invertir en bienes que son escasos -drones, interceptores, drones de largo alcance-, cosas para las que no hay suficiente dinero”, explicó el mandatario ucraniano.

Lo que detalló es que este sistema beneficia al Ejército, aunque el sector empresario querría poder exportar todo tipo de armamento: “Será así hasta el final de la guerra: las exportaciones de armamento estarán controladas”, remarcó.

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, en la Asamblea General de la Naciones Unidas. Foto: REUTERS

El mensaje también fue aprovechado por Zelenski para resaltar la participación ucraniana durante la primera semana de la Asamblea General, donde el país participó en más de 40 formatos de reuniones con aliados y países amistosos, así como también varios encuentros organizados por Kiev atrajeron gran cantidad de participantes.

También Zelenski hizo referencia a una serie de acuerdos alcanzados durante la reunión con su par estadounidense, Donald Trump, la cual describió como “muy productiva”. Y afirmó que hay “señales positivas” de los socios de Ucrania sobre el posible uso de los fondos rusos congelados para la defensa y reconstrucción del país invadido y reiteró que es necesario incrementar la presión sobre Rusia para poder poner fin a la guerra.