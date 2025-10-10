Emmanuel Macron volvió a nombrar a Sébastien Lecornu como primer ministro de Francia

El fiel político macronista, de 39 años, había presentado su renuncia a principios de esta semana al considerar que “no se daban las condiciones” para seguir en el cargo.

Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia. Foto: REUTERS

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, volvió a nombrar como primer ministro a Sébastien Lecornu, quien había renunciado el pasado lunes, tras una jornada de negociaciones para sacar al país del bloqueo político en el que se encuentra.

El fiel político macronista, de 39 años, había presentado su renuncia al considerar que “no se daban las condiciones” para seguir en el cargo, al que había llegado el pasado 9 de septiembre después de que el centrista François Bayrou perdiera una moción de confianza.

“Acepto, por deber, la misión que me ha confiado el Presidente de la República para hacer todo lo posible para proporcionar a Francia un presupuesto para fin de año y responder a los problemas de la vida cotidiana de nuestros compatriotas”, señaló Lecornu en sus redes sociales tras el anuncio.

“Hay que poner fin a esta crisis política que exaspera a los franceses y a esta inestabilidad que perjudica la imagen de Francia y sus intereses", añadió, para luego explicar sus conclusiones de las últimas semanas.

Entre ellas, Lecornu indicó que “los diputados y senadores podrán asumir su responsabilidad y los debates deberán llegar hasta el final”. Además, señaló que “la restauración de nuestras cuentas públicas sigue siendo una prioridad para nuestro futuro y nuestra soberanía”.

Sébastien Lecornu, primer ministro de Francia. Foto: REUTERS

“Todas las ambiciones son legítimas y útiles, pero quienes entren en el Gobierno deberán comprometerse a desvincularse de las ambiciones presidenciales para 2027″, añadió.

Y cerró: “El nuevo equipo de gobierno debe encarnar la renovación y la diversidad de competencias. Haré todo lo posible para tener éxito en esta misión”.