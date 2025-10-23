Lula Da Silva confirmó que irá por la reelección en Brasil: buscará un cuarto mandato como presidente

Las elecciones en el país vecino son en octubre de 2026. Lo anunció durante la reunión con el presidente indonesio Prabowo Subianto.

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una conferencia de prensa conjunta tras su reunión en el Palacio Merdeka en Yakarta, Indonesia, el 23 de octubre de 2025. Foto: REUTERS

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este jueves que se presentará cómo candidato a la reelección para cumplir un cuarto mandato presidencial. Las elecciones son en octubre de 2026.

“Voy a disputar un cuarto mandato en Brasil”, le dijo Lula a su par de Indonesia, Prabowo Subianto, durante una visita de Estado a ese país, y tras una reunión bilateral en Yakarta.

Da Silva, que todavía tiene un año más de mandato, aseguró que está “preparado para disputar otras elecciones”.

A punto de cumplir los 80 años, el 27 de octubre, apuntó que pese a su edad tiene la misma energía que cuando tenía 30 y subrayó que esta decisión fortalecerá las relaciones bilaterales: “Nos veremos muchas veces más y haré que la relación entre Indonesia y Brasil sea más valiosa”.

Los acuerdos Brasil-Indonesia

El anuncio se produjo tras la firma de acuerdos sobre energía, minería, agricultura y tecnología, entre otros, durante una ceremonia en el Palacio Presidencial de Indonesia.

Lula y Subianto también acordaron avanzar en un Acuerdo de Comercio Preferencial Mercosur-Indonesia antes de diciembre próximo.

Luego Lula viajará a Malasia para la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en la que se prevé un posible encuentro con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Cuándo fue presidente de Brasil Lula Da Silva

Lula es fundador del Partido de los Trabajadores (PT), gobernó en dos períodos consecutivos, entre 2003 y 2011, y regresó al poder el 1 de enero de 2023 tras derrotar en las elecciones al entonces presidente, Jair Bolsonaro.