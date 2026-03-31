Lula anunció a su compañero de fórmula para las elecciones presidenciales:

Lula da Silva. Foto: EFE

Lula da Silva confirmó que su vicepresidente, Geraldo Alckmin, será su compañero de fórmula para buscar la reelección en las elecciones de Brasil.

“El compañero Alckmin tendrá que dejar el MDIC (Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio). Tendrá que dejarlo porque será candidato a vicepresidente de la República otra vez”, afirmó Lula.

Lula da Silva anunció que su vicepresidente será su compañero de fórmula en las elecciones presidenciales 2026. Video: EFE.

El anuncio fue hecho durante una reunión ministerial en el Palacio de Planalto, lo que hace efectiva la salida de al menos 14 ministros del Gobierno de Brasil para postularse a cargos electivos.

Alckmin, además de encabezar la Vicepresidencia de Brasil, es el titular del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, por lo que tendrá que dejar el cargo de ministro para poder competir en las elecciones, cuya primera vuelta se llevará a cabo el 4 de octubre de este año.

Lula da Silva junto a Gerardo Alckmin. Foto: EFE

Hasta hace algunas semanas, se especulaba si Alckmin disputaría la gobernación del estado de San Pablo, el mayor colegio electoral del país vecino, pero ahora el candidato será el exministro de Hacienda, Fernando Haddad, quien dejó el cargo hace dos semanas.