Estados Unidos le impuso sanciones económicas a Gustavo Petro tras acusarlo de ser “líder del narcotráfico”

Los castigos financieros por parte del Gobierno de Donald Trump también alcanzaron a la primera dama colombiana, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: REUTERS

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos le impuso sanciones financieras al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien días atrás fue acusado por su par estadounidense, Donald Trump, de ser un “líder del narcotráfico”.

Todos ellos fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por lo cual quedan bloqueados todos sus activos y propiedades en Estados Unidos y se prohíbe hacer transacciones con ellos.

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se disparó a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Además, agregó que Petro “permitió el florecimiento de los cárteles de la droga y se negó a detener esta actividad.

“Líder del narcotráfico”

Estados Unidos le revocó la visa al presidente colombiano después de que este le pidiera a los militares estadounidenses que desobedecieran las órdenes de Trump sobre la guerra en Gaza.

La semana pasada, el mandatario estadounidense acusó a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y suspendió la ayuda financiera para Colombia, país que en septiembre retiró de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.

Trump dijo el miércoles desde la Casa Blanca que su par colombiano es “un matón y un mal tipo” y lo acusó de fabricar “muchas drogas”.

Según el Departamento del Tesoro, “Colombia sigue siendo el principal productor y exportador mundial de cocaína. La cocaína colombiana suele ser adquirida por cárteles mexicanos, quienes luego la introducen de contrabando a Estados Unidos a través de la frontera sur”.

Estados Unidos considera que Petro “otorgó beneficios a organizaciones narcoterroristas bajo el auspicio de su plan de ‘paz total’, entre otras políticas, lo que llevó a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína”.