Nueva York “seguirá siendo una ciudad de inmigrantes”: las mejores frases de Zohran Mamdani, el nuevo alcalde

El demócrata consiguió un triunfo en una ciudad clave de Estados Unidos. Qué dijo tras su victoria en las urnas.

Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York. Foto: REUTERS

Zohran Mamdani es el nuevo alcalde de Nueva York tras conseguir un triunfo contundente en Estados Unidos. El integrante del partido demócrata generó furor entre los jóvenes con sus propuestas, así como también con sus declaraciones.

El hombre nacido en Uganda, de 34 años, recordó que “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes y, desde ahora, liderada por un inmigrante”.

Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York, junto a su esposa. Foto: REUTERS

Frente a sus militantes, Mamdani advirtió: “Puedo ver el amanecer de un día mejor para la humanidad”, en una cita al candidato socialista Eugene V. Debs.

Entre sus agradecimientos, mencionó a los “taxistas, a las abuelas mexicanas, a los trabajadores” y también sumó directamente a sus padres por “hacerlo el hombre que es hoy” y aseguró estar orgulloso de sus orígenes, luego de convertirse en el primer musulmán que dirigirá la Gran Manzana.

El demócrata ganó la elección con más de un millón de votos, más del 50 % del electorado, según las proyecciones de la prensa local, y agregó que ya se respira “el aire de una ciudad renacida”, ofreciendo reconstruir Nueva York.

“La esperanza vive”, dijo Mamdani, quien enfatizó que la gente trabajadora ha dejado claro que el futuro está en sus manos y que “Nueva York será la luz” en este momento de “oscuridad política”. “Hemos contenido la respiración durante demasiado tiempo. Gracias a todos, gracias a todos los voluntarios que construyeron una fuerza imparable para ganar estas elecciones”, afirmó.

Mamdani dijo que será el alcalde de todos, incluyendo judíos y musulmanes, en una nueva era en la que no se espera “ni islamofobia ni antisemitismo”.

Zohran Mamdani, nuevo alcalde de Nueva York. Foto: REUTERS

“Cada mañana me levantaré con el único propósito de hacer de esta ciudad un lugar mejor para ustedes que el día anterior”, señaló, agregando que, a partir del 1 de enero del año que viene, cuando tome posesión habrá “un alcalde que se preocupará por todos”.

Mamdani agradeció su victoria también a los jóvenes: “Gracias a la nueva generación que ha apostado por un futuro mejor, por políticos que hablan sin condescendencia. Somos vosotros y estaremos unidos contra el autoritarismo y la oligarquía”, subrayó.

Zohran Mamdani, el máximo favorito a ser alcalde de Nueva York. Foto: Reuters (Jeenah Moon)

Qué dijo Mamdani sobre Donald Trump

Después, tuvo palabras para el presidente estadounidense, Donald Trump, que le ha calificado de “comunista” y que llegó a amenazar con cortar fondos federales si ganaba el candidato demócrata.

“Trump, sé que estás escuchando. Sube el volumen”, dijo Mamdani antes de levantar los vítores del público. “Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por todos nosotros”, agregó.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Por último, el político progresista afirmó que es “joven, musulmán y un socialista demócrata”, algo por lo que no tiene que disculparse.

Mamdani ganó las elecciones con un 50,4 % de los votos, según las proyecciones recogidas por AP, CNN y NBC News, convirtiéndose así en el alcalde más joven de Nueva York desde 1892.

Es, además, la primera vez desde 1969 que votan más de 2 millones de personas en la ciudad. Según el resultado provisional con más del 90 % escrutado, Mamdani tiene un 50,4 % de los votos, seguido por Cuomo (41,6 %) y Sliwa (7,1 %).