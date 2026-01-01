Zohran Mamdani prometió una “nueva era” para Nueva York: afirmó que “la izquierda puede gobernar” y “dar el ejemplo”

Durante su discurso de toma de posesión, el primer alcalde musulmán juró sobre un corán de su familia, dio un discurso unificador y reivindicó “valentía” para cumplir con sus promesas de atajar el alto coste de vida y hacer la ciudad asequible.

Toma de posesión de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York. Foto: REUTERS

El nuevo alcalde de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani, prometió durante su discurso de toma de posesión ante miles de personas, una “nueva era” para la ciudad y servir tanto al millón de personas que votaron por él como a aquellos que no.

“Sé que algunos ven esta administración con desconfianza o desdén, o ven la política permanentemente rota, y aunque solo la acción cambia las ideas, les prometo esto: si usted es neoyorquino, yo soy su alcalde”, afirmó el regidor tras el juramento de este jueves, en el cual fue guiado por el senador izquierdista Bernie Sanders.

El primer alcalde musulmán juró sobre un corán de su familia, dio un discurso unificador, con alusiones a la diversidad social que caracteriza a Nueva York, y reivindicó “valentía” para cumplir con sus promesas de atajar el alto coste de vida y hacer la ciudad asequible.

“Me han dicho que esta es la ocasión para reajustar las expectativas, que debería usar esta oportunidad para alentar a la gente de Nueva York a pedir poco y esperar aún menos. Yo no haré eso”, sentenció el político de 34 años, abogando por “la calidez del colectivismo” frente a la “frialdad del individualismo agreste”.

El discurso de Zohran Mamdani

A lo largo de unos veinte minutos, apeló a los neoyorquinos a través de sus experiencias creciendo y viviendo en la ciudad, se propuso demostrar que “la izquierda puede gobernar” y “dar el ejemplo”, y sostuvo: “Fui elegido como demócrata socialista y gobernaré como un demócrata socialista”.

Mamdani prometió una “agenda de seguridad, asequibilidad y abundancia” y sugirió que impulsará la función pública, al criticar que administraciones anteriores “acudieron al sector privado mientras aceptaban la mediocridad de quienes servían al público”.

Por otro lado, adelantó una “reforma del sistema fiscal de las propiedades roto” y un “departamento de seguridad comunitaria que abordará la crisis de salud mental y permitirá a la policía centrarse en su trabajo”.

Un acto multitudinario

Miles de personas arroparon al alcalde en su toma de posesión pese al intenso frío, incluyendo políticos y ciudadanos, entre ellos celebridades como Susan Sarandon o John Turturro, y escucharon atentamente el discurso, vitoreando ante las llamadas de Mamdani a involucrarse en la vida pública.

Sanders, una de las inspiraciones de Mamdani, fue el encargado de guiarlo en el juramento, no sin antes dar un discurso en el que reclamó “un gobierno que trabaje para todos, no solo los ricos”, y elogió al alcalde por movilizar a los votantes en un mundo que “pierde la fe en la democracia”.

“Compartiste tus sueños y esperanzas de futuro para esta ciudad, y en el proceso te enfrentaste al ‘establishment’ demócrata y republicano, al presidente de EEUU y a algunos oligarcas enormemente ricos, y los venciste en el mayor revés político de la historia moderna estadounidense”, dijo.

Sanders, que causó furor entre el público, reivindicó que Mamdani no es “comunista” y “radical”, como lo tildan sus oponentes, puesto que promete cosas “que países de todo el mundo hicieron durante años”, como vivienda asequible, cuidado infantil y autobuses gratuitos.