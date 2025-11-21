Donald Trump se reunió con Zohran Mamdani y afirmó que los neoyorquinos “tendrán un alcalde realmente excelente”

Donald Trump y Zohran Mamdani. Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, mantuvieron una “muy productiva” reunión este viernes en la Casa Blanca luego de las polémicas durante la tensa campaña electoral llena de ataques entre ambos.

Al concluir la reunión, Trump y Mamdani ofrecieron una rueda de prensa en el Despacho Oval. En la misma, el republicano permaneció sentado en su escritorio, mientras que el demócrata se ubicó de pie a su lado, mostrando ambos una inesperada cordialidad.

Donald Trump se reunió con Zohran Mamdani. Video: EFE

“Tengo mucha confianza en que puede hacer un buen trabajo”, dijo Trump, quien detalló que el encuentro, que se llevó a cabo a puertas cerradas, fue “muy productivo”.

El republicano aseguró que cree que los neoyorquinos “con suerte, tendrán un alcalde realmente excelente”. Además, le prometió a Mamdani ayudarlo a “hacer realidad el sueño de todos”.

El mandatario, quien en ocasiones anteriores tildó al funcionario demócrata de “comunista”, dijo que este “tiene ideas un tanto extravagantes” pero cree que con “suerte” sorprenderá a “muchos conservadores” y “también a muchos liberales”.

Por su parte, Mamdani, quien asumirá el poder el próximo 1 de enero, coincidió en que la reunión fue “positiva”, dijo que ambos tienen posturas claras y afirmó que la cumbre se centró en buscar políticas para servir a los habitantes de la ciudad y no en sus diferencias.

Durante la ronda de preguntas en el Despacho Oval, el alcalde señaló que también discutieron sobre los despliegues de la Patrulla Fronteriza en la Gran Manzana y Trump le siguió diciendo que ambos buscan una ciudad “libre de crimen”.

¿Cambio de postura?

El giro de postura entre ambos surge después de una larga campaña política donde Mamdani se refirió a Trump como “un déspota” y por su parte el republicano aseguró que muchos habitantes de Nueva York iban a huir hacia Florida por un posible “régimen comunista”.

La victoria de Zohran Mamdani en las elecciones municipales del 4 de noviembre fue histórica: obtuvo aproximadamente el 50,6% de los votos frente al 41,2% de Andrew Cuomo y el 7,4% de Curtis Sliwa.

Con sólo 34 años, se convirtió en uno de los alcaldes más jóvenes en la historia reciente de la ciudad, además de ser el primer musulmán.