Se derrumbó parte de un puente en China: el impactante video

Un puente de más de 700 metros cedió en una de sus partes, producto de la desmejora de las condiciones de la zona en la que fue instalado.

Derrumbe en un puente de China. Foto: Captura

Una parte del megapuente ubicado en la provincia de Sichuan, en China, colapsó este martes. El mismo estaba colocado en una autopista nacional, que conecta la zona céntrica del país asiático con el Tíbet.

De manera milagrosa, no se registraron víctimas, ya que se cerró de manera preventiva.

Cayó un megapuente en China.

La estructura tiene un total de 758 metros de longitud y es parte de la Carretera Nacional 317, en Maerkang. La explicación es que las condiciones en la ladera de la montaña se deterioraron, por lo que se dieron deslizamientos de tierra.

Las primeras grietas se dieron a las 17:25 del lunes, además de los desplazamientos del terreno de la montaña.

Tanto el personal de seguridad pública, transporte y departamentos de recursos naturales acudieron el lugar para controlar lo ocurrido.

Pese a las medidas tomadas, durante el martes empeoró la situación y se produjo un deslizamiento de tierra que derivó en el derrumbe de una parte del imponente puente. Las imágenes difundidas muestran una gran nube de humo y polvo, que alertaron a los usuarios de redes sociales.

La zona del derrumbe en China. Foto: Google Maps

Las autoridades locales reafirmaron que, a pesar del impacto que producen las imágenes, no se registraron víctimas.

Un punto a destacar es que la construcción del puente finalizó a comienzos de 2025, según compartió la empresa contratista Sichuan Road & Bridge Group.

A pesar del poco tiempo de antigüedad que tiene la estructura, cedió gran parte. Esto despertó preocupación por el estudio de riesgos geológicos en la zona, así como también los estándares de construcción.

En este contexto, los autos que quieran trasladarse deben seguir el camino de desvío que fue asignado por las autoridades.