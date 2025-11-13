Así será el extenso “Túnel del Toyo”: el primero de América Latina con inteligencia artificial y sistemas automatizados

Con una inversión superior a los 2,7 billones de pesos y tecnología alemana con inteligencia artificial, Colombia inaugura una nueva era en infraestructura vial. El Túnel del Toyo, en Antioquia, será el más largo del país y el primero de América Latina con sistemas inteligentes para optimizar la seguridad y el transporte entre Medellín y Urabá.

Túnel. Foto Freepik.

Colombia avanza hacia un nuevo hito en infraestructura con la construcción del Túnel del Toyo, el primero de América Latina en incorporar sistemas automatizados con tecnología alemana e inteligencia artificial adaptativa. Ubicado en el occidente de Antioquia, el proyecto busca mejorar la conectividad entre Medellín y Urabá, una zona estratégica para el comercio y la logística nacional.

La obra, impulsada por la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Nación, no solo reducirá los tiempos de viaje y los costos de transporte, sino que también establecerá un nuevo estándar en seguridad y eficiencia vial. Con más de 80 estructuras entre túneles, puentes y accesos, se trata de una de las iniciativas de infraestructura más grandes en la historia del país.

Túnel de Toyo, el primer túnel inteligente de América Latina. Foto: Cámara de Comercio de Medellín.

Un túnel de 9,7 kilómetros y más de 2,7 billones de pesos de inversión

El eje central del proyecto es el Túnel 17, que alcanzará los 9,7 kilómetros de longitud, lo que lo convierte en el más largo de Colombia y uno de los más extensos de América Latina. Contará con una calzada sencilla de 8 metros de ancho, andenes laterales, una galería de rescate paralela y salidas de emergencia cada 200 metros, todo diseñado bajo los más altos estándares internacionales de seguridad.

En total, la obra comprende entre 37 y 39 kilómetros de construcción nueva, incluyendo vías complementarias y túneles adicionales. Cuando esté operativo, permitirá velocidades máximas de hasta 80 km/h, reduciendo de manera significativa el tiempo de traslado entre Medellín y Urabá.

Túnel de Toyo, el primer túnel inteligente de América Latina. Foto: El Colombiano.

El proyecto comenzó oficialmente en 2018 con una inversión inicial de 1,8 billones de pesos, pero debido a su complejidad técnica, el presupuesto se amplió a más de 2,7 billones. El financiamiento se distribuye entre la Nación (540.000 millones), la Gobernación de Antioquia (780.000 millones) y la Alcaldía de Medellín (520.000 millones), mientras que los sobrecostos estimados rondan los 750.000 millones.

Tecnología alemana e inteligencia artificial para la seguridad

El Túnel del Toyo será el primer túnel inteligente de América Latina, gracias a la incorporación de sistemas de monitoreo automatizado, control ambiental y perforadoras TBM equipadas con inteligencia adaptativa de origen alemán.

Estas máquinas ajustan la presión y velocidad de excavación según la dureza del terreno, lo que permite minimizar riesgos estructurales y aumentar la precisión en la perforación.

Además, contará con sensores y cámaras que miden en tiempo real la temperatura, ventilación y niveles de gases, junto con un sistema de alertas preventivas que detecta fallas o desviaciones estructurales antes de que ocurran.

Túnel de Toyo, el primer túnel inteligente de América Latina. Foto: El Colombiano.

Aunque los sistemas de inteligencia artificial son parciales y no autónomos, marcan un paso decisivo hacia la automatización del mantenimiento y la operación futura del túnel, que será monitoreado desde un centro de control inteligente con tecnología de última generación.

Un hito para la conectividad y la competitividad regional

El impacto del Túnel del Toyo trasciende lo técnico. Su apertura, prevista para los próximos años, acortará el trayecto entre Medellín y el puerto de Urabá en casi dos horas, lo que reducirá los costos logísticos y potenciará la exportación de productos agrícolas e industriales desde el occidente colombiano.

Asimismo, se espera que impulse el turismo, el empleo y el desarrollo económico regional, convirtiéndose en un símbolo del progreso y la innovación en la infraestructura latinoamericana.