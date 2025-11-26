Lula, tras la confirmación de la condena a Bolsonaro por intento de golpe de Estado: “Brasil dio una lección de democracia al mundo”

El presidente brasileño habló tras la decisión del Supremo Tribunal Federal del país vecino. “La democracia no es privilegio de nadie, es un derecho de 215 millones de brasileños”, aseguró.

Lula da Silva. Foto: REUTERS

Lula da Silva dijo que Brasil “dio una lección de democracia al mundo” tras la conclusión del juicio por tentativa de golpe de Estado en 2022 y la orden de prisión contra Jair Bolsonaro.

El Supremo Tribunal Federal del país vecino declaró el caso como cosa juzgada, lo que puso fin al proceso y abrió paso a la ejecución de las penas.

El juez Alexandre de Moraes determinó la prisión definitiva de los condenados, incluido Bolsonaro, condenado a más de 27 años por ser el líder de la intentona golpista.

Jair Bolsonaro. Foto: REUTERS

En su primer comentario público sobre el tema, Lula da Silva dijo que “sin ningún alarde, la Justicia brasileña mostró su fuerza, no se amedrentó con las amenazas de fuera y realizó un juicio primoroso”.

“Por primera vez en 500 años de historia de este país, hay alguien preso por intento de golpe; hay un presidente, un expresidente de la República y hay cuatro generales de cuatro estrellas presos”, señaló.

“¿No es eso una demostración de que la democracia vale para todos? La democracia no es privilegio de nadie, es un derecho de 215 millones de brasileños. Es una demostración de que la democracia vale para todos”, enfatizó Lula da Silva.

El Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una conferencia de prensa conjunta tras su reunión en el Palacio Merdeka en Yakarta, Indonesia, el 23 de octubre de 2025. Foto: REUTERS

El mandatario brasileño dijo estar feliz, “no por la prisión de alguien; estoy feliz porque este país demostró que está maduro para ejercer la democracia en su más alta plenitud”.