Jair Bolsonaro preso: la Corte Suprema de Brasil dejó firme la condena de 27 años de cárcel por golpismo

La conclusión del proceso fue declarada luego de que la defensa del expresidente brasileño renuncie a presentar nuevas apelaciones.

Jair Bolsonaro. Foto: REUTERS/Amanda Perobelli.

La Primera Sala de la Corte Suprema de Brasil anunció este martes la conclusión del proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro y dejó firme la condena de 27 años de cárcel por golpismo.

La conclusión del proceso fue declarada luego de que la defensa de Bolsonaro renuncie a presentar nuevas apelaciones -para lo que tenía plazo hasta este lunes- después de que los primeros recursos fueran rechazados de forma unánime por los cuatro miembros del tribunal.

La decisión fue anunciada cuatro días después de que Bolsonaro, quien estaba en prisión domiciliaria por incumplir diversas medidas cautelares, fuera trasladado a dependencias de la Policía Federal tras haber intentado dañar una tobillera electrónica mediante la cual se controlaban sus movimientos.

El anuncio de la Primera Sala del Supremo alcanza también a otros dos de los reos juzgados por el intento de impedir la investidura del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria frente a Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022.

Se trata del diputado Alexandre Ramagem, condenado a 16 años y quien hace dos meses huyó a los Estados Unidos, y Anderson Torres, exministro de Justicia, quien recibió una pena de 24 años.

Así quedó la tobillera de Jair Bolsonaro. Foto: via REUTERS

Bolsonaro afirmó que sufre de “paranoia” y “alucinaciones”

Bolsonaro, líder de la ultraderecha que gobernó entre 2019 y 2022, negó el pasado domingo ante un juez que su intención al tratar de dañar la tobillera electrónica con una soldadora casera fuera una eventual fuga.

El exmandatario atribuyó ese episodio a una “paranoia” y unas “alucinaciones” causada por medicamentos que utiliza para combatir una depresión y otros problemas de salud.

El exmandatario de 70 años tiene su salud debilitada, sufre crisis de ansiedad, de hipo y vómitos, todo lo cual atribuye a la grave puñalada que sufrió en la región abdominal durante la campaña electoral de 2018, que desde entonces lo obligó a pasar varias veces por el quirófano.

Debido a la edad y a su frágil estado de salud, sus abogados ya habían adelantado que, en caso de que la sentencia fuera declarada firme, volverán a solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, alegando razones “humanitarias”.