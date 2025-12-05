Alemania aprobó el nuevo servicio militar, en principio, voluntario: ¿cuál es el objetivo de la medida?

La sanción fue aprobada por la Cámara Baja del Parlamento. Berlín busca reforzar la defensa nacional tras la invasión rusa a Ucrania.

Alemania aprobó el nuevo servicio militar. Foto: EFE

Alemania aprobó la ley sobre un nuevo servicio militar, que de momento será voluntario, aunque contiene contempla la posibilidad de recurrir al reclutamiento obligatorio en caso de necesidad.

La invasión rusa sobre Ucrania alertó a los países de Europa: primero fue Francia y ahora otra potencia busca reforzar su Ejército, buscando ser el más poderoso del Viejo Continente.

El ministro de Defensa, Boris Pistorius, subrayó la voluntariedad del servicio, pero advirtió de que si la situación de amenaza se mantiene igual o empeora, no “tendremos más remedio que recurrir a un servicio militar parcialmente obligatorio para poder proteger este país”, según dijo en el pleno.

Protesta juvenil en Alemania contra el servicio militar. Foto: REUTERS

Un total de 323 diputados se mostraron a favor, 272 en contra y uno se abstuvo en la votación y mientras tenía lugar, hubo protestas juveniles en 90 ciudades alemanas -una llamada “huelga escolar”- bajo el lema de “No queremos ser carne de cañón”.

Su implementación

Todos los hombres y mujeres mayores de 18 años recibirán a comienzos de 2026 un formulario mediante el cual se evaluará su motivación y su aptitud para el servicio.

Alemania aprobó el nuevo servicio militar. Video: REUTERS.

La contestación del formulario es obligatoria para los hombres y voluntaria para las mujeres. Para hombres nacidos a partir del 1 de enero de 2008, el examen médico será también obligatorio.

La ley contempla una remuneración de al menos 2.600 euros brutos mensuales para reclutas. Si se presta el servicio durante al menos un año se agregará una ayuda para sacar la licencia de conducir.

La duración del servicio será por lo menos de seis meses y cada persona puede prolongarlo el tiempo que le parezca conveniente.