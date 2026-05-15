Cumbre de los BRICS 2025. Foto: REUTERS

La cumbre de cancilleres de los BRICS, celebrada en India, dejó al descubierto una fuerte fractura interna dentro del bloque luego de un duro cruce entre representantes de Irán y Emiratos Árabes Unidos. Las tensiones estallaron tras el rechazo emiratí a una resolución conjunta que buscaba condenar los ataques de Israel contra territorio iraní, una postura que generó malestar inmediato en la delegación de Teherán y encendió un clima de máxima tensión diplomática.

Según trascendió, Emiratos Árabes Unidos bloqueó el consenso necesario para aprobar el documento, incluso cuando otros países participantes, entre ellos India, estaban dispuestos a acompañar la condena. La caída de la resolución provocó una reacción inmediata de los funcionarios iraníes, que acusaron a Abu Dabi de actuar como “el caballo de Troya de Israel en el mundo árabe”, en medio de gritos y acusaciones dentro de la cumbre.

Tensioón entre Irán y Emiratos Árabes: acusaciones cruzadas y crisis diplomática

El conflicto no terminó allí. El canciller iraní también apuntó directamente contra Emiratos por su presunta colaboración con Estados Unidos durante la escalada militar en Medio Oriente. Desde Teherán sostiene que Washington utilizó infraestructura, artillería y equipamiento desplegado en territorio emiratí en el marco de operaciones contra Irán, algo que profundizó todavía más el deterioro de la relación bilateral.

EAU ya llevaría meses dentro de la guerra contra Irán. Foto: Unsplash.

Las acusaciones reavivaron las diferencias históricas entre ambos países y volvieron a exponer la compleja relación geopolítica que atraviesa Medio Oriente. Además, reflejan las dificultades que enfrenta el bloque para mantener una postura unificada frente a conflictos internacionales cada vez más sensibles.

Qué son los BRICS y por qué crecieron en los últimos años

Los BRICS surgieron originalmente como una alianza integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, con el objetivo de fortalecer la cooperación económica y política entre potencias emergentes. En los últimos años, el grupo amplió su influencia global y avanzó en la incorporación de nuevos miembros, entre ellos Irán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Etiopía.

El bloque busca posicionarse como una alternativa al liderazgo occidental, especialmente frente a Estados Unidos y la Unión Europea. Entre sus principales objetivos aparecen la cooperación financiera, el comercio en monedas locales y la construcción de un orden internacional multipolar.

Cumbre de los BRICS. Foto: EFE.

Sin embargo, la incorporación de países con intereses geopolíticos tan distintos también abrió nuevas tensiones internas. El enfrentamiento entre Irán y Emiratos Árabes Unidos dejó en evidencia que, pese al crecimiento del bloque, todavía existen diferencias profundas sobre política exterior, seguridad regional y alianzas estratégicas.

El impacto global que podría tener la crisis

Especialistas en relaciones internacionales advierten que este tipo de choques podría afectar la cohesión interna de los BRICS y dificultar la construcción de posiciones comunes en temas sensibles. Además, el conflicto vuelve a poner en el centro de la escena al estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

Cualquier escalada militar o bloqueo en esa zona tendría impacto directo sobre la economía global y sobre varios países miembros de los BRICS, altamente dependientes de la energía y del comercio internacional. La tensión diplomática dentro del bloque, lejos de bajar, expone el delicado equilibrio político que atraviesa actualmente la alianza.