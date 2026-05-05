Complicaciones en el estrecho de Ormuz. Foto: via REUTERS

La República Islámica de Irán acusó este martes a los Estados Unidos de haber asesinado a cinco civiles en un ataque contra dos cargueros en la costa de Omán.

Empero, desde la Administración del presidente Donald Trump, afirmaron que en realidad habían destruido lanchas rápidas iraníes.

Ningún buque de la Guardia Revolucionaria de Irán fue alcanzado por EE.UU.

Según una fuente iraní, que fue citada por la agencia estatal Tasnim, mencionó que ningún buque de combate de la Guardia Revolucionaria de Irán había sido alcanzado por fuego enemigo de los Estados Unidos y que eso fue “falsa afirmación del Ejército estadounidense” sobre la destrucción de lanchas rápidas persas.

Barcos petroleros navegan en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Además, esta fuente agregó que dos pequeños cargueros con civiles a bordo fueron atacados por Washington mientras navegaban desde Khasab (costa omaní) hacia el litoral de Irán, lo que resultó en los cinco civiles muertos antes mencionados.

EE.UU. reconoció que Irán atacó sus buques

Algo que hasta hace apenas unas horas, más precisamente en el transcurso del día de ayer, era una desmentida absoluta por parte de Washington, pasó a ser un reconocimiento y una situación tensa en Medio Oriente: Estados Unidos reconoció que sus buques de guerra fueron atacados por misiles crucero de Irán en el estrecho de Ormuz.

La confirmación llegó en palabras de un almirante estadounidense a Reuters, aunque no se han dado detalles sobre los daños causados.

Cabe resaltar que Washington había negado rotundamente esta primera versión de los hechos que sí había planteado Teherán en la mañana de este lunes.

Las tensiones en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Las consecuencias de este ataque pueden resultar en una escalada aún mayor de los conflictos en Medio Oriente y en tensiones entre la Administración de Donald Trump y los ayatolás iraníes que están en el control de la nación persa.

Entretanto, el estrecho de Ormuz sigue siendo el escenario central de las disputas políticas y económicas y permanece con un doble bloqueo, tanto por parte de EE.UU. como por parte de Irán.