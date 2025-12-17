Donald Trump denunció que Venezuela le quitó derechos petroleros a EE.UU.: “Los queremos de vuelta”

El presidente continúa con su ofensiva contra el país liderado por Nicolás Maduro. “Nos lo quitaron ilegalmente”, afirmó.

Donald Trump. Foto: EFE

Donald Trump afirmó que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta.

“Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”, declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

Donald Trump volvió a arremeter contra Venezuela por los derechos petroleros. Video: REUTERS

“Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros, a pesar de que hay mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta”, insistió.

Estas declaraciones se producen un día después de que Trump anunciara que el bloqueo total a la entrada y salida de Venezuela a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense.

Donald Trump y Nicolás Maduro. Foto: REUTERS

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han destruido desde septiembre una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que supuestamente iban cargadas de droga, matando extrajudicialmente a al menos 95 tripulantes.

Trump prometió iniciar “pronto” ataques contra el narcotráfico en territorio venezolano, mientras Maduro ha instado a sus ciudadanos a unirse a milicias ciudadanas para defender el país.