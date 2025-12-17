La economía de China, estancada y con niveles de la pandemia de coronavirus: especialistas exigen reformas estructurales

La producción de fábricas del gigante asiático tocó el nivel más bajo en más de un año. Además, las ventas minoristas no repuntan y recuerdan a las restricciones por le COVID.

El PBI chino creció en el primer trimestre del 2025. Foto: Reuters/Athit Perawongmetha.

China cierra el 2025 con una crisis económica inesperada: el gigante asiático presenta una baja en el crecimiento de la producción de las fábricas a su nivel más bajo en 15 meses, mientras que las ventas minoristas registraron su peor resultado desde el fin de las restricciones contra la pandemia de coronavirus.

La producción industrial aumentó un 4,8% interanual, según mostraron los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, el ritmo más débil desde agosto de 2024, y se ralentizó desde el 4,9% de octubre.

Industria automotriz, economía china, coronavirus

Las ventas al por menor, un indicador del consumo, crecieron un 1,3%, su ritmo más débil desde diciembre de 2022, cuando la segunda mayor economía del mundo puso fin a las restricciones pandémicas.

Las nuevas ideas que impulsan desde Pekín

Economistas afirman que la economía china ya superó el punto en el que un nuevo estímulo sería una solución eficaz.

Conferencia de prensa de Fu Linghui, portavoz de la administración de aduanas de China. Video: REUTERS

Fu Linghui, portavoz de la administración de aduanas china, habló en conferencia de prensa tras la publicación de los datos y dio detalles de lo necesario para aumentar la confianza de los consumidores.

Fu añadió que el descenso anual del 2,6% de la inversión en activos fijos en el periodo enero-noviembre se había visto impulsado en gran medida por la caída del 15,9% de la inversión inmobiliaria en el mismo periodo.

En una señal de mayor tensión, las ventas anuales de automóviles cayeron un 8,5%, el descenso más pronunciado en 10 meses, lo que reduce las esperanzas de un repunte a finales de año en un sector que suele registrar fuertes ventas en los dos últimos meses del año.