Asesinato de Charlie Kirk. Foto: via REUTERS

Los abogados de Tyler Robinson, acusado de la muerte del activista ultraconservador Charlie Kirk, pidieron ante el tribunal de Utah más tiempo para revisar pruebas que -según la defensa- ponen en duda la vinculación de la bala del crimen con el rifle atribuido a su cliente.

Con este argumento, el equipo legal de Robinson solicitó en una moción presentada el viernes, aplazar durante seis meses la audiencia preliminar prevista para mayo.

Asesinato a Charlie Kirk, aliado político de Donald Trump. Créditos: X @AFpost

Según indicó la agencia EFE, el escrito afirma que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) “no pudo identificar la bala recuperada en la autopsia como correspondiente al rifle presuntamente vinculado al Sr. Robinson” y que la defensa todavía no recibió los archivos forenses completos para que sus expertos los analicen.

Además, señala que el FBI continúa realizando nuevos análisis, todavía no finalizados, por lo que la defensa no pudo someterlos al análisis de peritos independientes, alegando que: “Bajo las circunstancias que actualmente existen, el Sr. Robinson no puede ejercer esos derechos de manera constitucionalmente adecuada y significativa”.

Según el documento, la defensa debe revisar 20.000 archivos con 61.500 páginas de documentos, 31 horas de audio, más de 700 horas de video y 12 terabytes de datos digitales, cuya revisión inicial tomará 60 días.

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk. Foto: via REUTERS

De qué está acusado Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk

La Fiscalía acusó a Robinson de homicidio agravado por el tiroteo contra el activista ultraconservador en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en Orem, el 10 de septiembre de 2025.

En total, Robinson enfrenta siete cargos, incluido homicidio agravado, además de obstrucción a la justicia por mover y ocultar el rifle y por deshacerse de la ropa que llevaba puesta cuando disparó.

Desde la presentación de los cargos, el fiscal del condado de Utah, Jeffrey Gray, señaló que solicitará la pena de muerte contra el acusado.