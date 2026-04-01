Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: REUTERS

Estados Unidos levantó este miércoles las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el mando de su país después de que Washington destituyera a Nicolás Maduro en una operación militar.

Rodríguez fue eliminada de la “Lista de Nacionales Especialmente Designados”, según una publicación en el sitio web de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.

Presidente interino de la República de Venezuela Foto: EFE

La hoy presidenta venezolana había entrado a esa lista en septiembre de 2018, bajo el primer mandato de Donald Trump.

La decisión del Gobierno estadounidense de retirar a la líder chavista de la lista se toma dos días después de que el país norteamericano reanudara oficialmente las operaciones de su embajada en Caracas, después de que la Administración de Trump y la de Rodríguez restablecieran las relaciones.

La semana pasada, una delegación venezolana liderada por el encargado de negocios, Félix Plasencia, visitó Washington para reunirse con miembros del Gobierno de Trump y recibir el control de la embajada en EEUU, custodiada desde 2023 por el Departamento de Estado.

Desde la captura de Maduro, ambos Gobiernos acercaron posiciones y establecieron el pasado febrero una asociación en materia energética a largo plazo.

Presidente interino de la República de Venezuela Foto: NA

Qué dijo Delcy Rodríguez sobre la decisión de Estados Unidos

Rodríguez valoró la decisión de Estados Unidos de retirarla de la lista de sancionados y manifestó su deseo para que esto lleve al levantamiento de las medidas impuestas por Washington contra Venezuela y flexibilizadas en los últimos meses por los acercamientos entre ambas naciones, que reanudaron sus vínculos diplomáticos.

“Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos”, dijo en la red social X.

Además, la mandataria señaló que la decisión del presidente Donald Trump representa “un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones” bilaterales, que estuvieron siete años rotas.

“¡Sigamos avanzando en la construcción de una Venezuela próspera para todos!”, agregó Rodríguez, quien pidió en reiteradas oportunidades el fin de las sanciones.