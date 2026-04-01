Por riesgo de contaminación con metal, retiran del mercado más de 25.000 cajas de pan y pizza. Foto: Unsplash.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) confirmó el retiro voluntario de más de 25.000 cajas de productos de pan y pizza distribuidas en diez estados, tras detectarse la posible contaminación con fragmentos de metal.

Según consta en la base de datos oficial del organismo, se trata de lotes específicos de la marca Bakkavor USA, lo que activó un protocolo de seguridad alimentaria en cadenas como HelloFresh, Trader Joe’s, Meijer y Harris Teeter.

Por riesgo de contaminación con metal, retiran del mercado más de 25.000 cajas de pan y pizza. Foto: Freepik.

El aviso, categorizado como Clase II, implica riesgo de efectos adversos temporales o médicamente reversibles, y se considera remota la posibilidad de consecuencias graves.

¿Cuáles son los lotes afectados?

La base de datos del organismo señala que el retiro afecta principalmente a dos líneas de productos:

HelloFresh Basil Pesto & Mozzarella Pizza, identificada con el código UPC 8 57919 00785 5 en su primera mención, distribuida por Grocery Delivery E-Services de Nueva York. Los lotes comprometidos tienen fechas de consumo preferente entre el 29 de junio y el 5 de septiembre de 2026. Se retiraron 2.337 cajas, cada una con 15 paquetes de 394 g.

Roasted Tomato Parmesan Focaccia Bread, comercializada bajo las marcas Frederik’s by Meijer, Fresh & Simple, Harris Teeter y Trader Joe’s, con el código UPC 7 13733 88387 0, distribuida por Meijer Distribution, Inc. en Michigan. El volumen total de focaccia implicado supera las 23.459 cajas.

Por riesgo de contaminación con metal, retiran del mercado más de 25.000 cajas de pan y pizza. Imagen ilustrativa. Foto: ChatGPT.

¿Cuáles son los peligros para la salud?

Entre los riesgos identificados por el organismo se incluyen lesiones bucales y digestivas derivadas de la posible presencia de fragmentos metálicos. La FDA reportó que hasta el momento no se han registrado lesiones vinculadas al consumo de los productos retirados.

¿Cuáles son las marcas implicadas?

Tanto la FDA como medios estadounidenses como LiveNow Fox, informaron que las marcas involucradas incluyen:

HelloFresh

Frederik’s by Meijer

Harris Teeter

Trader Joe’s

Fresh & Simple

Los lotes retirados presentan fechas de consumo preferente entre abril y octubre de 2026. Los códigos de lote y detalles específicos están disponibles en el portal de retiros alimentarios de la FDA y en listados de los comercios.