China levanta en Dalian el mayor aeropuerto del mundo sobre una isla artificial. Foto: YouTube / Tecnología Famosa. | Mejorada con IA.

China vuelve a traspasar los límites de la ingeniería moderna con una obra que ya despierta asombro y debate a nivel internacional. En el noreste del país, las autoridades avanzan con la construcción del Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan, un megaproyecto que se levantará íntegramente sobre una isla artificial en medio del océano y que promete convertirse en la mayor terminal aeroportuaria del mundo construida sobre el mar.

La iniciativa surge como respuesta a un problema estructural que arrastra desde hace años la ciudad portuaria de Dalian, ubicada en la provincia de Liaoning. Su actual aeropuerto, Zhoushuizi, cuenta con casi un siglo de historia y se encuentra completamente saturado. Encajonado en un valle y rodeado de montañas, el aeródromo presenta severas limitaciones operativas y dificultades para la navegación aérea, especialmente en condiciones climáticas adversas.

En el noreste del país, las autoridades avanzan con la construcción del Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan. Foto: -

Un aeropuerto gigante como solución extrema

Para resolver esta situación, China decidió apostar por una solución extrema: ganar terreno al océano y construir una isla artificial de aproximadamente 20 kilómetros cuadrados, una extensión que supera ampliamente a otros aeropuertos emblemáticos levantados sobre el agua, como el de Hong Kong o el Kansai International Airport de Japón.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4.300 millones de euros y prevé la construcción de cuatro pistas de aterrizaje, además de una terminal de 900.000 metros cuadrados. Una vez finalizado, el aeropuerto tendrá capacidad para 80 millones de pasajeros anuales y podrá movilizar hasta un millón de toneladas de carga por año, consolidando a Dalian como un nodo estratégico del transporte aéreo regional.

Motor económico y estratégico para el noreste chino

Dalian ocupa una posición clave en el comercio del noreste asiático, con fuertes vínculos económicos con Japón y Corea del Sur, además de albergar importantes refinerías de petróleo, puertos de aguas profundas y centros de logística avanzada.

El proyecto contempla una inversión cercana a los 4.300 millones de euros y prevé la construcción de cuatro pistas de aterrizaje, además de una terminal de 900.000 metros cuadrados. Foto: Reuters.

En ese contexto, el nuevo aeropuerto apunta a potenciar el desarrollo económico de una región que concentra más de seis millones de habitantes y que busca reforzar su competitividad frente a otros polos urbanos de China.

Según informó el South China Morning Post, los trabajos de cimentación profunda en las áreas ganadas al mar ya muestran avances significativos. De hecho, el gobierno chino confirmó que se completó el tratamiento de cimientos en una zona de recuperación inicial de 77.000 metros cuadrados, un paso clave para garantizar la estabilidad de la estructura a largo plazo.

Riesgos, desafíos y advertencias técnicas

A pesar del entusiasmo oficial, el megaproyecto no está exento de cuestionamientos. Expertos en aviación e infraestructura, como el especialista Li Hanming, advirtieron sobre la vulnerabilidad de las islas artificiales frente a terremotos, tormentas severas o colisiones marítimas. Uno de los principales riesgos señalados es que eventuales daños en los puentes de conexión podrían aislar completamente al aeropuerto del continente.

El nuevo aeropuerto apunta a potenciar el desarrollo económico de una región que concentra más de seis millones de habitantes. Foto: Unsplash.

China, sin embargo, sostiene que el diseño contempla estándares de seguridad reforzados y tecnologías de última generación para minimizar estos riesgos. El país cuenta actualmente con más de veinte aeropuertos en construcción, pero el de Jinzhouwan marca un hito al ser el primero desarrollado íntegramente sobre el mar.

Con una fecha estimada de finalización en 2035, el Aeropuerto Internacional Dalian Jinzhouwan se perfila como un símbolo del ambicioso modelo de desarrollo chino, capaz de transformar el océano en territorio funcional y de redefinir los límites de la infraestructura aeroportuaria a escala global.