Donald Trump.Donald Trump. Foto: REUTERS

Irán negó haber solicitado un alto el fuego como había asegurado Donald Trump, según afirmó la embajada iraní en España y el portavoz del Ministerio de Exteriores de la república islámica.

La embajada de Irán en España aseguró en una publicación en X que Irán niega “oficialmente” haber solicitado un alto el fuego y adjuntó una captura de pantalla del mensaje que había publicado Trump.

También el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmaeil Baqaei, desmintió al presidente de Estados Unidos y aseguró que sus afirmaciones son “falsas e infundadas”.

“El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir a los Estados Unidos de América un alto el fuego!”, había expresado el republicano en sus redes sociales, y algo que afirmó que consideraría “cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, sea libre y claro”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: REUTERS

“Hasta entonces, vamos a arrasar Irán hasta hacerlo desaparecer o, como se suele decir, devolverlo a la Edad de Piedra”, amenazó el presidente estadounidense.

Tras haber intentado sin éxito liderar una coalición militar con sus aliados para reabrir el estrecho de Ormuz, Trump dijo que ese ya no es asunto de Estados Unidos.